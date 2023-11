Butch, il conduttore radiofonico scomparso nelle acque infestate dai coccodrilli

Lo cercano disperatamente, ma ormai le speranze sembrano davvero essere ridotte al lumicino e si teme il peggio. Nel nord dell'Australia un noto ex conduttore radiofonico è scomparso durante una battuta di pesca in solitaria nelle acque infestate da coccodrilli. L'allarme è scattato l'altroieri, domenica 12 novembre, quando Roman Butchaski non ha fatto ritorno al campeggio dove soggiornava. I suoi effetti personali sono stati ritrovati vicino a un fiume nella remota penisola di Cape York, nel Queensland. Butchaski, noto come Butch, è un appassionato pescatore ed è conosciuto al grande pubblico australiano per essere l'ex conduttore del programma di pesca della stazione radio di Sydney 2GB.

Il suo ex co-conduttore Gavin Pitchford ha detto a 2GB che il suo amico, anche se vive a Sydney, visita regolarmente le località sulle sponde del fiume Olive, circa 600 chilometri a nord di Cairns. "Sono devastato. Butchy pesca lì da sempre, conosce quei luoghi", ha detto in onda. Pitchford ha anche detto di temere che Butchaski, che ha il diabete, possa aver avuto un malore. La polizia ha comunicato che altri agenti si stanno unendo alle ricerche. Gli elicotteri e le squadre a terra stanno setacciando la regione, sin da quando sono stati allertati domenica notte. Il veicolo di Butch è stato trovato vicino al fiume. I media locali riferiscono che sono stati rinvenuti anche alcuni attrezzi da pesca.

La regione è un noto habitat di coccodrilli, ma Butchaski ha familiarità con la zona e non avrebbe mai corso rischi inutili. "Era ben preparato per una spedizione normale che aveva già intrapreso in passato", ha detto lunedì un poliziotto. I coccodrilli sono molto numerosi nel nord tropicale dell'Australia e, sebbene gli attacchi siano rari, quest'anno se ne sono verificati diversi. A febbraio, i ranger hanno sparato a un coccodrillo di 4,2 metri che aveva attaccato un uomo e mangiato il suo cane a nord di Cairns. A maggio, i resti del pescatore 65enne Kevin Darmody erano stati trovati all'interno di un coccodrillo di 4,1 metri sul vicino fiume Kennedy: è stato il 13esimo attacco mortale nel Queensland da quando è iniziata la registrazione dei dati nel 1985, secondo quanto riporta la Bbc. Ad aprile, un uomo di 65 anni è stato morso al piede da un coccodrillo mentre dormiva a Newell Beach vicino a Port Douglas, e un uomo sulla quarantina ha riportato ferite allo stomaco, alla testa e alla gamba mentre pescava ad Archer Point vicino a Cooktown.

