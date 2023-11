Il giallo del regista trovato morto in spiaggia: "Corpo senza testa e braccia"

Appartiene a Ross McDonnell, regista e fotografo irlandese, il cadavere rinvenuto lo scorso 17 novembre su una spiaggia di New York, negli Stati Uniti. L'identità è stata confermata dalla famiglia del 44enne, noto soprattutto per la serie "The Trade": il decesso dell'uomo risale al 5 novembre. Inquietanti i dettagli del ritrovamento: il cadavere era privo della testa e delle braccia. A scoprirlo alcuni passanti, che hanno chiamato la polizia segnalando la presenza di un corpo senza testa a Breezy Point Beach, nel Queens. Gli investigatori avevano già ipotizzato che potesse essere il regista irlandese, di cui non si avevano notizie dall'inizio del mese, poi è arrivata la conferma ufficiale.

Ross McDonnell era stato visto per l'ultima volta sabato 4 novembre, mentre usciva dal suo appartamento nel quartiere Bedford-Stuyvesant di Brooklyn per fare un giro in bicicletta. Qualche ora più tardi è stata rinvenuta soltanto la bici, chiusa con un lucchetto a Fort Tilden Beach, nel Queens. Da quel momento sono iniziate le ricerche, con la svolta arrivata soltanto negli ultimi giorni con il ritrovamento e il riconoscimento del cadavere. L'autopsia sul corpo di McDonnell verrà effettuata da un medico legale di New York, che cercherà di stabilire l'esatta causa del decesso. Sulle indagini vige il massimo riserbo, e ogni pista è aperta, ma secondo quanto riportato dalla Nbc, gli investigatori sembrano escludere che si sia trattato di un atto violento o di un suicidio. Secondo gli inquirenti potrebbe essere stato un tragico incidente: il 44enne si sarebbe tuffato per fare una nuotata, per poi morire annegato a causa delle forti correnti. Ipotesi che verranno chiarite soltanto dall'esame autoptico.

Un giallo su cui la polizia indaga e un lutto per tutti i fan del lavoro di Ross McDonnell. Noto soprattutto per la serie "The Trade", andata in onda per due stagioni, con cui ha vinto un Emmy Award nel 2021, il 44enne di Dublino aveva partecipato come fotografo, produttore e direttore della fotografia, a diversi lavori più o meno conosciuti, come Colony, Dollhouse, Snake Dance, Life Is Sacred, Forever Pure, Elián, No Stone Unturned, One Million American Dreams ed Edge of the Unknown con Jimmy Chin. Lo scorso anno McDonnell aveva ricevuto il secondo Emmy curando la fotografia de "La prima ondata", un documentario sul Covid realizzato da Matthew Heineman.

