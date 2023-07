La ragazza legata con nastro adesivo e fascette e seppellita viva dal suo ex

Sono emersi nuovi (e macabri) dettagli durante il processo in corso in Australia per la morte di Jasmeen Kaur, una studentessa di 21 anni uccisa dal suo ex fidanzato, Tarikjot Singh, 22 anni, nel marzo 2021. Il giovane, che aveva già ammesso le sue responsabilità, ora rischia l'ergastolo. La dinamica di quanto accaduto fa rabbrividire: Jasmeen sarebbe stata rapita ad Adelaide (nel sud dell'Australia) il 5 marzo 2021, legata con delle fascette e del nastro adesivo e portata in macchina in un posto sperduto nella zona dei Flinders Ranges, a Moralana Creek.

Qui la 21enne è stata sepolta mentre era ancora viva e cosciente con mani e piedi immobilizzati e una benda sugli occhi. Tarikjot le avrebbe anche provocato dei tagli superficiali alla gola che però non si sono rivelati mortali. Secondo il procuratore che sta seguendo il caso la ragazza ha vissuto ore di "terrore assoluto".

Gli esami effettuati sul corpo hanno stabilito che il decesso è avvenuto il giorno successivo al rapimento. Un omicidio premeditato quello di Jasmeen. Dalle indagini è emerso che il 22enne aveva comprato le fascette in un negozio di ferramenta poco prima di rapire la ragazza, si era procurato una mappa delle telecamere di sicurezza installate ad Adelaide e aveva tolto la scheda Sim dal proprio cellulare, inserendola in un altro dispositivo che poi aveva lasciato a casa.

Quando è stato interrogato per la prima volta ha detto alla polizia di non ricordare l'ultima volta che aveva visto la sua ex, salvo poi cambiare versione solo il giorno successivo spiegando che Jasmeen si era suicidata e lui aveva deciso di seppellirla. Alla fine l'uomo ha ammesso le sue responsabilità. Avrebbe agito per vendetta, non accettando la fine della loro relazione avvenuta qualche settimana prima del delitto.

