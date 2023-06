Disperso un sottomarino che portava i turisti a visitare il Titanic

Un sottomarino risulta scomparso nell'Oceano Atlantico. Si sono perse le tracce di un sommergibile usato per portare i turisti a visitare il relitto del Titanic. A riferire la notizia è la BBC secondo cui non è al momento chiaro quante persone fossero a bordo quando il sottomarino ha perso i contatti, né se vi fossero turisti o solo membri dell'equipaggio. La guardia costiera di Boston ha avviato un'operazione di ricerca. Il relitto del Titanic si trova a circa 600 km (370 miglia) al largo della costa di Terranova, in Canada, a una profondità di 3.800 metri. Al momento non si conosce quale sia l'ultima posizione nota del sommergibile, ma stando alle prime e frammentarie informazioni le ricerche si sarebbero concentrate proprio al largo della costa di Terranova.

Secondo la Cbs una delle ultime spedizioni partite alla volta del Titanic è quella di OceanGate Expeditions, un team di sub, scienziati e registi "che si dedicano all'esplorazione del mondo sottomarino" (citiamo dalla loro pagina Instagram). Non c'è alcuna conferma però che il sottomarino che risulta disperso appartenga proprio a questa società.

In una brochure che pubblicizza queste escursioni viene spiegato che i turisti possono andare a osservare il relitto del Titanic, affondato il 14 aprile del 1912 dopo essere entrato in collisione con un iceberg, a bordo di piccoli sottomarini in un viaggio che dura una decina di giorni per portarli a circa 3.800 metri sotto il livello del mare.