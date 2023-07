Taiwan si prepara contro l'invasione cinese ma l'esercitazione non va proprio benissimo

La gestione dei carri armati sulle arterie stradali non sembra essere il punto forte delle forze militari di Taiwan. Almeno da quanto emerge da questo video che circola su Twitter, in cui si vede come durante degli esercizi di pre-posizionamento, un veicolo da combattimento di fanteria CM-32 "Leopardo nebuloso" ha subito danni alla lente del suo cannone principale dopo essere entrato in collisione con un cartello stradale.

Taiwan, un'enclave che si è separata dalla Repubblica popolare cinese dal 1949, è in fibrillazione a causa dell'acuirsi della pressione di Pechino, che vorrebbe annettere nuovamente il suo territorio. Una situazione tornata incandescente di recente e che solleva non poche preoccupazioni anche a livello globale. Il 4 luglio i piccolo Paese asiatico ha concluso due giorni di esercitazioni con lanci di missili reali, nell'ambito delle più importanti manovre militari dell'anno a fronte delle crescenti minacce di Pechino contro la sua indipendenza de facto, ma mai riconosciuta. La presenza militare cinese è in aumento da mesi nello stretto di Taiwan. Secondo il ministero della Difesa dell'isola infatti quasi quotidianamente si registra il passaggio di navi da guerra o di velivoli cinesi. A fine giugno, 8 aerei militari si sono avvicinati alle acque controllate da Taipei, a 44 chilometri dalle sue coste.

Nonostante l'intensificarsi delle esercitazioni in vista di un potenziale attacco, rimane evidente la sproporzione militare tra la superpotenza cinese e il piccolo Stato indipendente. In quest'ultimo anno si sono intensificate le relazioni diplomatiche di Taiwan con gli stati Uniti e con altri partner europei, nel tentativo di "dissuadare" i piani di invasione da parte della Cina nei confronti della "provincia ribelle". Nessuno dei Paesi occidentali desidera che si apra un altro fronte di guerra in Asia, soprattutto mentre è ancora aperto quello già caldissimo in Ucraina. D'altra partner la Cina rimane un potentissimo partner commerciale, a cui né Washington né altri intendono rinunciare in nome di una piccola isola che vuole restare indipendente.