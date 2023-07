Il tifone Doksuri colpisce Pechino: evacuate 47mila persone, due morti

Il tifone Doksuri, che ha ucciso almeno sei persone nelle Filippine, è arrivato in Cina e sta seminando il panico nella capitale Pechino. L'allerta era stata lanciata da giorni, ma a nulla sono serviti i moniti delle autorità, che hanno posto la capitale cinese in allerta per inondazioni. Due persone sono morte a causa delle piogge torrenziali che stanno colpendo la regione dallo scorso 28 luglio.

I servizi di soccorso hanno trovato i due corpi nei corsi d'acqua nel distretto della capitale cinese di Mentougou, secondo il quotidiano People's Daily. Gran parte della periferia di Pechino "è ad alto rischio di crolli, frane e smottamenti", secondo l'allerta delle autorità, che hanno anche emesso un allarme rosso per allagamenti. Almeno 170,9 millimetri d'acqua sono caduti su Pechino in 40 ore tra sabato sera 29 luglio e oggi. Si tratta della piovosità media dell'intero mese a luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Doksuri è una dei cicloni più forti che ha colpito la Cina e ha causato inondazioni diffuse durante il fine settimana nella provincia meridionale del Fujian, spingendo centinaia di migliaia di persone ad allontanarsi dalle loro case.

Più di 47.000 cittadini sono state evacuate dalle loro abitazioni, mentre i lavori in più di 4.000 cantieri sono stati interrotti. Le autorità hanno effettuato ispezioni in quasi 20.000 edifici per valutare lo stato dei danni, mentre i punti panoramici della città sono stati chiusi. Entrambi gli aeroporti della capitale cinese hanno cancellato più di 180 voli questa mattina.

La potenza del ciclone Doksuri sta diminuendo, ma sulle coste cinese si presenta una nuova minaccia. I meteorologi avvertono che il tifone Khanun si sta avvicinando e questa settimana colpirà la costa occidentale della Cina, quella maggiormente popolata. Il timore delle autorità è che il tifone in arrivo potrebbe infliggere ulteriori danni alle coltivazioni di mais e ad altri raccolti che sono stati già duramente colpiti da Doksuri.