Un nuovo attacco sventato su Mosca, tre morti a Belgorod e i droni russi che colpiscono i granai a Odessa e sul Danubio. Lo scontro tra Russia e Ucraina, giunto al giorno numero 546, arriva dopo una notte di bombardamenti da parte di entrambe le parti,

La guerra dei droni nel cuore della Russia

Il ministero della Difesa russo ha rivendicato di aver respinto un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. Due droni sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea a ovest della capitale, nei distretti occidentali di Mozhaisk e Khimki, e un terzo si è schiantato contro il cantiere di un nuovo edificio nel centro della città, ha precisato il sindaco Sergei Sobyanin. Come al solito in questi casi, i quattro aeroporti di Mosca sono stati brevemente chiusi.

L'attacco non avrebbe provocato vittime, come sottolineato dal sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin: "Il bombardamento effettuato dalle forze armate ucraine su Mosca tramite tre droni, che sono stati abbattuti, non ha causato feriti. Uno dei droni si è schiantato su un edificio in costruzione di Moscow City, il quartiere economico della città a 7 km dal Cremlino, e ha subito lievi danni". Sarebbero invece tre le vittime civili in un raid ucraino avvenuto nella regione russa di Belgorod. A riferirlo su Telegram è governatore della regione, Vyacheslav Gladkov: "Tre persone hanno perso la vita a causa di un attacco ucraino con un drone nella città russa di Valuiki. In seguito ai bombardamenti due persone sono morte sul colpo e una terza è deceduta più tardi nonostante gli sforzi dei medici di salvarlo".

Secondo il governatore, le forze armate ucraine "hanno lanciato un esplosivo da un drone mentre la gente era in strada. È impossibile trovare parole per confortare le famiglie delle vittime - ha scritto su Telegram - Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime".

Mosca colpisce i granai ucraini

Nella notte anche i droni russi hanno centrato dei punti strategici sul territorio ucraino. I veicoli senza pilota hanno colpito nelle regioni di Odessa e del Danubio, cruciali per l'esportazione del grano. In seguito al raid, un incendio è divampato in un silos per il grano ma è stato contenuto dall'intervento dei pompieri, hanno denunciato le autorità ucraine. Nella regione del Danubio sono stati colpiti magazzini e un complesso per le spedizioni. L'attacco russo è durato tre ore. Le forze ucraine hanno distrutto nove droni russi.

Medvedev: "L'Ucraina potrebbe scomparire come Stato"

"Il regime fascista di Kiev avrà una fine rapida e ingloriosa. L’Ucraina potrebbe scomparire come Stato a causa dell’attuale conflitto". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass', è il vice capo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un articolo per aif.ru pubblicato in occasione dell'anniversario dell'invasione georgiana dell'Ossezia del Sud e del riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia.

"Le provocazioni ucraine, compreso il bombardamento di città e ponti, non hanno alcun effetto, il complesso militare-industriale russo ha dimostrato la sua efficacia", sottolinea ancora. "L'Occidente e Kiev che è coordinata dall'Occidente stavano preparando da tempo un'aggressione su larga scala contro la Russia: in risposta, la Russia ha dovuto lanciare un'operazione militare speciale in Ucraina per evitare un epilogo fatale". "Gli abitanti dell'Ucraina - aggiunge Medvedev- prima o poi si stancheranno di vivere sotto il giogo dell'attuale regime di Kiev e sceglieranno leader adeguati che tratteranno la Russia come un vicino benevolo o addirittura come una casa comune".

