Un bambino di 9 anni è accusato di omicidio: "Ha sparato a un parente"

Un uomo è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa e il principale sospettato ha appena nove anni. Succede negli Stati Uniti, nella città di Tooele nello Utah. L'allarme è scattato venerdì sera quando gli agenti del dipartimento di polizia di Tooele City sono intervenuti per la segnalazione di un uomo ferito e privo di sensi in un appartamento. L'uomo, 32 anni, è stato portato in ospedale, dove è morto a causa delle ferite riportate. Nel frattempo è stata aperta un'inchiesta.

È stato subito chiaro che l'uomo era stato colpito alla testa da un proiettile. I sospetti sono tutti su un bambino di 9 anni che era in casa. Si tratta di un parente anche se la polizia non ha spiegato il legame con la vittima.

"Stiamo valutando l'accusa di omicidio", hanno detto gli inquirenti. Tutte le ipotesi restano aperte inclusa quella dell'incidente. Da accertare anche dove era custodita l'arma e come abbia fatto, se fosse stato lui a sparare, il bambino a entrarne in possesso.

Il caso riapre la polemica sulle armi facili negli Usa. Dove "incidenti" di questo tipo e sparatorie di massa sono tutt'altro che casi rari. Negli Stati Uniti secondo i dati del Gun Violence Archive fino a oggi, 21 febbraio, sono più di 2.200 le vittime di omicidi non intenzionali con armi da fuoco mentre sono state 55 le sparatorie di massa.