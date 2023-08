È morto l'ex calciatore che ispirò Holly e Benji

È morto a 71 anni Waldemar Victorino, ex attaccante uruguayano, noto anche in Italia per aver vestito la maglia del Cagliari nella stagione 1982-83. Victorino era ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un tentativo di suicidio, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. L'ex attaccante rossoblù era diventato celebre anche per aver ispirato un personaggio del famoso cartone animato Holly e Benji.

Vincitore di una copa Libertadores nel 1980 e di una coppa intercontinentale nella stagione successiva sempre con il Nacional di Montevideo, il classe 1952 era poi sbarcato in Italia negli anni conclusivi della carriera: col Cagliari aveva tuttavia giocato appena dieci partite.

Victorino aveva ispirato l'autore di Holly e Benji, Yoichi Takahashi, tanto da spingerlo a dedicargli un personaggio, meglio noto come "Ramon Victorino", protagonista come punta della nazionale giovanile uruguayana.

Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Waldemar Victorino, talento puro del calcio uruguaiano. Giocò in rossoblù una sola stagione, quella ‘82/’83, ma riuscì a conquistare in poco tempo l’affetto di tutti i tifosi.



Ciao, Waldemar.

