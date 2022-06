Dl Infrastrutture e mobilità: cosa cambia per patente disabili e circolazione

Il decreto-legge approvato oggi in Consiglio dei Minitri prevede nuovi interventi per semplificare procedure per investimenti, migliorare servizi ai cittadini e imprese, aumentare utilità, sicurezza e sostenibilità di infrastrutture e sistemi di mobilità.

In continuità e sinergia con PNRR e piani settoriali elaborati dal Governo, il decreto interviene su diversi settori adottando una logica sistemica. Tra le misure sono contemplati anche provvedimenti volti all'aumento della sicurezza stradale e della mobilità delle persone con disabilità.

In base alle nuove norme previste nel decreto-legge, nel caso di rinnovo di patenti scadute da più di cinque anni, il titolare deve superare positivamente una nuova prova pratica di guida, finalizzata ad accertare il permanere dell’idoneità alla guida, senza sostenere nuovamente l’esame di teoria. In caso di mancata partecipazione alla prova pratica la patente viene revocata.

Con il nuovo decreto, viene inoltre stabilito, che per favorire la mobilità delle persone con disabilità, "le macchine elettriche a loro uso possono circolare nelle piste ciclabili, oltre che nelle aree pedonali".