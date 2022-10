I robot di Tesla che sostituiranno gli operai

Lo scorso Venerdì, Elon Musk ha svelato al mondo il suo prototipo di umanoide robot 'Optimus', affermando che Tesla - produttore di auto elettriche e a guida autonoma di cui è CEO - sarà in grado di produrne a milioni e di venderli a meno di 20mila dollari, un terzo di quanto costa attualmente una Model Y.

Musk sostiene che Tesla potrebbe essere pronta ad accettare ordini per i suoi robot già nel giro di 3-5 anni, e ha detto che la sua compagnia intensificherà gli sforzi per sviluppare ulteriormente il prodotto nei prossimi 10 anni. A detta del visionario imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese e statunitense, sostiene che il business derivante dalla vendita dei robot, potrebbe essere addirittura più grande rispetto ai ricavi generati dalla vendita dei veicoli elettrici Tesla.

L'atteso reveal dei prototipi robotici di Tesla si è svolto nella sede di Palo Alto, in California, e secondo Musk è stata l'occasione perfetta affinché Tesla non venga vista esclusivamente come un'azienda che produce "auto ingegnose" ma anche come un leader nel campo dell'intelligenza artificiale.

L'esemplare robot che Tesla ha usato per la presentazione è arrivato sul palco salutando la folla, poi è stato mostrato un video che lo ritraeva nello svolgimento di compiti semplici, come ad esempio annaffiare le piante, portare scatole e sollevare barre di metallo in nel sito produttivo della compagnia in California. Ad ogni modo, una versione più slanciata, che Musk sostiene sia quella più vicina a quella che verrà messa in produzione, è stata portata sul palco sulla piattaforma e ha lentamente salutato il pubblico. Musk lo ha chiamato Optimus, e ha detto che sarà in grado di camminare nel giro di qualche settimana.

"C'è ancora molto lavoro da fare per perfezionare ed omologare Optimus ma credo che nel giro di una decina d'anni diventerà incredibile, qualcosa di davvero stupefacente" ha dichiarato Musk, secondo cui i robot umanoidi attualmente in circolazione sono "sprovvisti di cervello" e dell'abilità di risolvere problemi per conto loro. Al contrario, Optimus dovrebbe essere un robot estremamente capace che Tesla ambirebbe produrre in milioni di unità.

Tesla-bot, utili in fabbrica ma anche per il mercato di massa

Anche altri costruttori automobilistici come Toyota e Honda hanno sviluppato prototipi di robot umanoidi, capaci di compiere azioni complesse come tirare una palla da baseball. La multinazionale ABB, specializzata nella robotica, nell'energia e nell'automazione, ne ha sviluppati alcuni che sono diventati un pilastro per l'industria automobilistica.

Tesla intende dare impulso al mercato con un robot destinato a un pubblico di massa che potrebbe essere utilizzato anche nel lavoro di fabbrica. I prossimi Tesla-bot, si avvarrano di componenti progettati dalla stessa azienda, inclusi la batteria da 2.3 kWh che montano nel torso e il sistema di chip e attuatori che servono per guidare i suoi arti. Il robot è progettato per pesare 73 kg.

Gli ingegneri Tesla, che al momento del reveal, come Musk indossavano magliette nere con l'immagine di mani robotiche di metallo che disegnavano la forma di un cuore, hanno descritto come hanno sviluppato le caratteristiche del robot, e come nella sua progettazione si siano concentrati sul rendere contenuti i costi di produzione.

Musk: "Con i robot di Tesla un futuro senza povertà"

"Stiamo provando a intraprendere una strada che è la via più veloce per arrivare a un robot utile che possa essere prodotto su larga scala" ha dichiarato Musk. Sviluppando un business incentrato sui robot, Tesla sembra voler ampliare la sua mission, che era inizialmente quella di accelerare la transizione energetica verso l'energia sostenibile, passando a quella di voler "rendere il futuro meraviglioso". Musk, ha anche affrontato l'argomento legato ai rischi dell'intelligenza artificiale, ma a sua detta, il lancio di massa dei robot ha il potenziale per "trasformare la civiltà" e creare "un futuro di abbondanza, un futuro senza povertà".

L'accoglienza da parte del web è stata tutto sommato positiva. In molti hanno sottolineato la velocità con cui Tesla ha sviluppato il progetto, annunciato ad agosto 2021. Il professore di robotica dell'Arizona State University, Henri Ben Amor, ha dichiarato che l'obiettivo di prezzo fissato da Musk di 20mila dollari è una buona proposta, considerando che oggi un robot umanoide costa mediamente 100mila dollari. Al tempo stesso, ha aggiunto che c'è ancora una netta discrepanza tra le ambizioni di Tesla e ciò che ha presentato, poiché in termini di destrezza, velocità e capacità di camminare, per Optimus c'è ancora molto lavoro da fare. Aaron Johnson della Carnegie Mellon University, invece, pur lodando la rapidità con cui l'azienda di Musk ha raggiunto questi risultati nell'ambito della robotica, si interroga su quale sia la necessità di produrne a milioni.