Vespa World Days a Pontedera: le date dell'edizione 2024

L’edizione 2024 dei Vespa World Days, l’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo, si terrà dal 18 al 21 aprile a Pontedera, proprio nel luogo dove, nella primavera del 1946, nacque il veicolo a due ruote divenuto negli anni il più famoso e amato al mondo.

La cittadina sede dello storico stabilimento Piaggio, dove Vespa è prodotta ininterrottamente da oltre 75 anni, accoglierà centinaia di Vespa Club nazionali e migliaia di appassionati Vespisti, accompagnandoli alla scoperta del meraviglioso territorio delle Terre di Pisa, caratterizzato dalle dolci colline toscane, da borghi antichi, ma anche dal mare, parchi e riserve naturali.

Sarà un’edizione veramente speciale, anche perché nell’occasione verranno festeggiati i 140 anni dalla fondazione della Piaggio, nata nel 1884, e i 100 anni dello storico stabilimento di Pontedera: era infatti il 1924 quando Rinaldo Piaggio acquistò lo stabilimento Costruzioni Meccaniche Nazionali di Pontedera, per costruire in proprio i motori aeronautici e convertire, nell’immediato dopoguerra, la produzione verso un mezzo rivoluzionario per la mobilità individuale: Vespa.

Fulcro della manifestazione sarà il Vespa Village, uno spazio unico a tema Vespa che accoglierà le numerose attività dedicate al popolo vespista, tra cui le premiazioni del Vespa Trophy - il trofeo turistico più ambito, dedicato a chi raggiungerà Pontedera in sella all’amata Vespa, collezionando i timbri di passaggio ai vari check point - il Concorso d’eleganza, stand di merchandising ed enogastronomici, e tanto altro.

Dal Village partiranno le escursioni turistiche attraverso musei, bellezze naturali ed esperienze enogastronomiche che regaleranno emozioni ai vespisti accorsi da ogni angolo del pianeta. Sempre da Pontedera avrà inizio, nella mattinata di sabato 20 aprile, uno dei momenti più emozionanti di ogni Vespa World Days: la grande parata nella quale migliaia di vespisti, in sella a Vespa di ogni epoca, sfileranno in corteo creando un gioioso e coloratissimo sciame di Vespa.

Vespa World Days

I Vespa World Days rappresentano la celebrazione del mito intramontabile di Vespa. Uno scooter che ha ormai travalicato la sua funzione di veicolo facile ed elegante per il commuting quotidiano per divenire una icona globale di stile italiano, amato da intere generazioni. Vespa e l’amore dei suoi fans nacquero praticamente insieme, tanto da spingere molti possessori, già nel 1946, anno di nascita dello scooter più famoso al mondo, ad associarsi: si costituirono così i primi Vespa Club.

La volontà dei Vespa Club di incontrarsi in un grande raduno per celebrare la propria passione prende forma nel 1954, con il grande Raduno Internazionale di Parigi. A Pontedera ricorrerà perciò il 70° anniversario della nascita dei Vespa World Days, che hanno assunto tale denominazione a partire dall’edizione del 2007, a San Marino. Oggi si contano ben 63 Vespa Club Nazionali associati al Vespa World Club, provenienti da cinque continenti.