Abituiamoci alle Lamborghini da 200mila euro buttate nella spazzatura

La Lamborghini che finisce nel trituratore industriale (frame Mr Beast)

Veder buttata una Lamborghini nel trituratore trafigge il cuore. Non tanto per il valore in sé: costa più o meno 200mila euro, è un ammasso inanimato di carbonio e plastica, e ognuno, coi propri soldi, fa quel diamine che gli pare. Sminuzzare una Lamborghini, in realtà, fa male perché la sappiamo fare solo noi. Dietro c'è una storia di successo, progettisti di talento, immane fatica, un boom commerciale commovente, perfino incoscienza. Nel pantheon delle bellezze terrene non so cosa ci sia di più lucente del V12 di Sant'Agata Bolognese. Conta qualcosa tutto questo? O meglio, merita rispetto? No. Adesso non più. Facciamoci l'abitudine.

Quello che viene dagli Usa mediamente è il futuro. Avviene in tanti campi, anche, e soprattutto, nel mondo dell'intrattenimento. A volte copiamo bene, altre volte malamente (Cattelan e il suo late show). Indignarsi perché MrBeast distrugge una fuoriserie ci farà sentire meglio, ma non coglie il punto reale: sarà sempre peggio. Immaginate un creator che, in 17 minuti, condensa 'Giochi senza frontiere', 'L'isola dei famosi', 'Squid game', 'Ok il Prezzo è giusto' e 'Affari a 4 ruote'. E chissà cosa dimentico. Un'intera stagione di tutti questi programmi. Il tutto con un montaggio feroce, asfissiante, con ciclopica scenografia hollywoodiana. Oltre all'uso di tritolo come fosse zucchero. Lo vedete qui; oppure qui o qui. Produrre un video del genere costa 4 milioni di euro; di sostenibile, forse, ha solo il titolo di 5 parole.

Chi è MrBeast MrBeast, il cui vero nome è Jimmy Donaldson, è un youtuber e imprenditore americano. È famoso per le sue imprese costose e le sue sfide, che spesso implicano regalare grandi somme di denaro. Nato il 7 maggio 1998 a Wichita, Kansas, ha iniziato a realizzare video su Youtube nel 2012, ma il suo canale non ha avuto successo fino al 2017, quando ha iniziato a pubblicare video di sé stesso che regalava soldi a sconosciuti. Gran parte dei suoi format hanno ispirato altri creatori digitali e sono stati plagiati in tutto il globo. Una delle sue clip più popolari, "Ho regalato 100.000 dollari a una persona a caso", ha oltre 100 milioni di visualizzazioni. Ha anche fatto video in cui ha dona un'isola privata, una Tesla e persino una casa. Oltre alle sue imprese costose, Donaldson è noto per la sua filantropia. Ha speso milioni di dollari in beneficenza; una grossa elargizione a Team Trees ha permesso di piantare 20 milioni di alberi nel 2019. È uno dei youtuber più popolari al mondo, con oltre 180 milioni di iscritti al canale. Ed è anche uno dei più pagati: nel 2021, i suoi introiti hanno superato i 50 milioni di dollari. Figura controversa, è spesso criticato per gli sprechi e per aver promosso uno stile di vita materialista, nonostante la beneficenza. Nel 2021, Donaldson ha lanciato una società di produzione chiamata Night Owl Cinematics, che realizza contenuti per YouTube, televisione e film.

L'intrattenimento del troppo

Con il metaverso che di colossale, finora, ha solo il fallimento - e il rumorosissimo silenzio della 'next big thing' nell'industria dei media: ossia il niente -, le produzioni online si spostano sul tanto, sul troppo, sull'esagerato. Quasi sull'osceno, nel caso di MrBeast: si distrugge un'auto da mezzo milione, poi si regala, completamente a caso, mezzo milione a una famiglia in difficoltà. Lasciamo perdere le piattaforme di streaming, che navigano nel mare di mezzo: dopo aver visto i video del buon Donaldson, provate a fare un giro sulla tv italiana generalista. Vi sembrerà un brodo primordiale lento e bolso. Noioso, soprattutto. Impossibile che abbia ancora appeal per qualsiasi adolescente. Le ricerche lo dimostrano. E i cali clamorosi di quelle che, un tempo, erano le prime serate danno la dimensione numerica del cambiamento di scenario.

I rigurgiti postmoderni, ricordano Lyotard e il compianto Gianni Vattimo, restituiscono una società disillusa, frammentata, dove lo stile è antidogmatico e scheggiato; l'interferenza e la contaminazione guidano scelte e consumi. Raccogliere in 17 minuti la grammatica e la scrittura di 20 anni di tv è un punto d'arrivo nuovo, clamoroso e inquietante. Bisogna farlo con quanto più rumore possibile. Qual è il passo successivo al distruggere, per gioco, una Lamborghini? Non sono sicuro di volerlo sapere. 'Black mirror' dà qualche risposta. La tragedia di Casal Palocco, con i figli poveri di MrBeast, anche. Inorridire, però, serve a poco. Quelle 184 milioni di visualizzazioni siamo noi.