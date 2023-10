In 900mila al voto per le elezioni in Trentino Alto Adige

Gli elettori della provincia autonoma di Trento e Bolzano sono chiamati alle urne per rinnovare i due consigli provinciali. I seggi sono aperti dalle 7 alle 21 in Alto Adige e dalle 6 alle 22 in Trentino. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito alla chiusura dei seggi in Alto Adige mentre in Trentino si dovranno aspettare le 7 di lunedì 23 ottobre. I candidati presidenti della provincia autonoma di Bolzano sono 16. Tra queste, 7 sono di partiti autonomisti locali mentre le altre sono liste di partiti nazionali. Il più importante partito autonomista è il Sudtiroler Volkspartei (Svp). Gli elettori altoatesini sono 429.841 mentre in Trentino 441.510.

Elezioni Trento e Bolzano

I candidati presidenti della provincia autonoma di Trento sono 7 per un totale di 24 liste. Come spiega Trentotoday nella provincia trentina la sensazione è che si vada verso la riconferma del presidente Maurizio Fugatti sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Udc, ma lo sfidante Francesco Valduga crede in un testa a testa fino all'ultimo voto. Per Fugatti la sfida primaria sarà quella di confermare gli undici seggi di cinque anni fa dopo aver rimediato alla spaccatura del centrodestra e l'abbandono dell'ex senatore leghista Sergio Divina, che si presenta con una sua lista.

