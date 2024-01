Pozzolo è stato querelato dalla vittima degli spari di Capodanno

Luca Campana, l'elettricista 31enne di Candelo, nel Biellese, ferito la notte di Capodanno dal proiettile sparato dalla pistola del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, è stato sentito nella mattinata di oggi, giovedì 4 gennaio 2024, dalla pm Francesca Raineri, titolare del fascicolo. E l'uomo avrebbe querelato il deputato di Fratelli D'Italia dopo aver confermato agli inquirenti di non aver mai maneggiato l'arma al momento dello sparo.

L'episodio è avvenuto l'ultimo dell'anno a Rosazza (comune di soli 99 abitanti in provincia di Biella). L'arma era legalmente detenuta, e il deputato ha affermato di non aver premuto lui il grilletto. Lo sparo ha però ferito il 31enne, genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che era tra i partecipanti. Che oggi, oltre a querelare, smentisce anche la versione dei fatti del deputato di Fratelli D'Italia.

Secondo Pozzolo, infatti, la pistola gli sarebbe caduta per terra mentre la teneva in mano, e il colpo sarebbe stato poi sparato per sbaglio dallo stesso 31enne rimasto ferito mentre la raccoglieva. Il giovane aveva sempre ribadito di non aver mai raccolto la pistola del deputato di Fdi. Una versione che ora ha ribadito anche davanti ai magistrati.

E il caso diventa, oltre che giudiziario, anche politico. "Facciamo ordine" ha spiegato oggi, giovedì 4 dicembre in conferenza stampa Giorgia Meloni. "Il parlamentare Pozzolo dispone di un porto d'armi per difesa personale, non so perché lo abbia ma questo va chiesto non a me ma all'autorità competente. Girava con un'arma a Capodanno, presumo che chi ha un porto d'armi per difesa personali porti con sè l'arma, ma la questione è un'altra: chiunque detiene un'arma ha il dovere morale e legale di custodirla con responsabilità e serietà. Per questo secondo me c'è un problema per quello che è accaduto. Non conosco la dinamica, ma qualcuno non è stato responsabile e chi non lo è stato è quello che detiene l'arma. Vale per qualsiasi cittadino, figuriamoci per un parlamentare, figuriamoci per uno di Fdi".