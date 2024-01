Cucchi: "Meloni sapeva degli abusi su Ilaria Salis, Salvini non la butti in caciara"

Le diplomazie di Italia e Ungheria si stanno muovendo per trovare una soluzione che permetta a Ilaria Salis, sotto processo nel Paese di Viktor Orban dove rischia di scontare 24 anni di carcere per una presunta aggressione a dei neonazisti che avrebbero subito lesioni risolvibili in sette giorni di prognosi. Secondo il metro della giustizia ungherese, la nostra concittadina è accusata di tentato omicidio.

"C'era bisogno che trascorresse un anno – spiega la senatrice di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Cucchi, a Today.it – perché emergesse e fosse chiaro agli occhi di tutti, tramite le immagini che abbiamo visto, che i diritti di Ilaria Salis in Ungheria, in quel carcere, vengono costantemente calpestati. Noi lo sapevamo da tanto tempo e da tanto tempo lo denunciamo, ma prima ancora lo denunciavano i genitori".

Il governo era informato sul trattamento riservato alla nostra concittadina?

Certamente. Il 10 gennaio avevamo fatto una conferenza stampa, ma siamo rimasti inascoltati dalla premier e dai ministri. In questo anno abbiamo presentato diverse interrogazioni, sia risposta scritta che question time, che non hanno mai trovato una risposta concreta: ora che le immagini di Ilaria Salis trasportata in carcere incatenata come fosse una bestia sono state viste da tutti, i ministri cadono dalle nuvole o rilasciano dichiarazioni da bar; ma la verità è che dovevano muoversi un anno fa".

Giorgia Meloni ha sentito il premier ungherese Orban, cosa vi aspettate?

"Che la smettano di nascondersi dietro un dito. Il governo approfitti dei buoni rapporti che ha con l’Ungheria di Orban per portare immediatamente Ilaria Salis a casa sua. Quello che deve essere chiaro è che né noi, né tantomeno Ilaria, chiediamo che si sottragga a quel processo; ma chiediamo che lo affronti ai domiciliari, così come è previsto dagli accordi in essere con l’Ungheria. Lei non vuole sottrarsi a nessuna responsabilità. Il governo dispone degli strumenti necessari per chiedere che possa scontare i domiciliari in Italia, si adoperi per questo".

A proposito del processo, che idea vi siete fatti sulle accuse mosse contro Ilaria Salis?

"La mia opinione personale è che questo processo sia assurdo e che Ilaria Salis rischi una condanna sproporzionata, impensabile nel nostro ordinamento. Sui video che vengono fatti circolare per strumentalizzare la situazione non si vede in alcun modo, in nessun momento, Ilaria Salis. Per questo chiediamo ancora una volta anche che la si smetta di fare politica sulla pelle delle persone parlando alla pancia degli elettori, perché l'impressione è che siamo in piena campagna elettorale".

La posizione più dura è quella del vicepremier Matteo Salvini. Dice che deve restare in Ungheria e che se fosse sua figlia non sarebbe contento.

"Se io fossi la figlia di Matteo Salvini non sarei contenta, ma detto questo devo dire che le sue dichiarazioni non mi stupiscono affatto, non si smentisce mai. Le ho subite anche sulla mia pelle. La costante è che parla sempre a sproposito, dimostrando sempre di non conoscere le questioni".

Lui fa riferimento anche a un "assalto" a un gazebo della Lega avvenuto nel 2017, in quell'occasione Ilaria Salis fu assolta.

"A Roma diciamo che la sta buttando in caciara. Sono i soliti metodi di Salvini e della Lega. Trovano una vittima – perché Ilaria Salis in questo momento è vittima delle violenze subite in quel carcere – e la trasformano nella principale responsabile di tutto quello che avviene, per distogliere l’attenzione da quello che è il problema reale".