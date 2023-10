Strage di Mestre, Salvini: "Ho sentito che le batterie elettriche vanno a fuoco più velocemente"

L'incidente di Mestre? Secondo il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini "non è un problema di guardrail" anche se è ancora "presto per fare commenti". Queste le parole del vicepremier, ospite questa mattina di 'Sky Tg 24' dove ha esordito parlando della strage costata la vita a 21 persone. Com'è emerso già qualche ora dopo i fatti, il bus precipitato dal cavalcavia era a propulsione elettrica e Salvini non ha rinunciato a fare una riflessione sulla transizione alla mobilità green. "Ho sentito che i vigili del fuoco parlavano delle batterie elettriche che prendono fuoco più velocemente, più rapidamente di altre forme di alimentazione" ha sottolineato Salvini. "Questo, non so se c'entri o non c'entri, lascio ai tecnici la risposta ma in un momento in cui qualcuno dice tutto elettrico forse uno spunto di riflessione si deve fare".

Le affermazioni di Salvini sono state stigmatizzate duramente dal deputato del Pd, Alessandro Zan. Che su X (ex Twitter) è andato all'attacco del vicepremier. "Speculare sui 21 morti di Mestre per riesumare la sua battaglia contro l’elettrico è indecente e crudele, negando senza elementi cause legate alle manutenzioni delle infrastrutture di cui peraltro è ministro". Anche sui social in tanti hanno criticato le parole del ministro, giudicando inopportuno il collegamento tra quanto accaduto a Mestre e la mobilità elettrica.

Intanto le indagini proseguono. L'autobus è stato sequestrato in attesa di consulenze che possano certificate le condizioni del bus. Anche le batterie al litio del mezzo elettrico saranno oggetto di analisi approfondite. Secondo il procuratore capo di Venezia al momento "non risulta che ci sia stato un incendio nel senso tecnico del termine, c'è stata una fuoriuscita di gas dalle batterie e su queste - ha precisato - stiamo facendo accertamenti".