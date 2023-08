Minacce di morte a Calderoli: "Siamo la mafia". Il ministro: "Io non mi fermo"

Una lettera contenente minacce di morte è stata recapitata a Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie del governo Meloni. Un foglio bianco con alcune righe scritte a stampatello con una penna nera. Calderoli ha postato tutto sul proprio profilo Facebook e diversi esponenti del governo, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri, hanno espresso vicinanza al collega, oltre che dal suo partito, la Lega, alleati e opposizioni.

La lettera con minacce di morte per Calderoli

"In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: 'se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo? Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi'. Io non ho paura delle minacce, non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato l'autonomia regionale. E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore". Così il ministro Roberto Calderoli su Facebook, commentando la lettera con minacce di morte a suo indirizzo.

Sono state diverse le reazioni per esprimere solidarietà nei confronti di Calderoli, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che sui propri social ha scritto: "Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e quella del Governo al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli per le minacce di morte ricevute. Un gesto ignobile da condannare con assoluta fermezza. Avanti, insieme, a testa alta".

Messaggi di sostegno anche da parte di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, partito di Calderoli. "Mando un sincero abbraccio ed esprimo tutta la mia solidarietà a Roberto Calderoli, bersaglio di minacce indegne e vergognose", ha detto Salvini sui suoi canali social. "Nessuna paura davanti a intimidazioni: la Lega va avanti a testa alta e porterà fino in fondo tutte le Riforme su chi gli elettori ci hanno dato fiducia, compresa l'Autonomia che porterà meno sprechi e più efficienza rendendo il Paese più forte, soprattutto al Sud. A odio e violenza risponderà la democratica forza del nostro impegno e delle nostre idee. Avanti tutta, Roberto!", conclude il leader della Lega.

