Le minacce di morte a Giorgia Meloni dopo lo stop al reddito di cittadinanza

"Speriamo riman mort a Caivano" (speriamo che resti morta a Caivano), "lo spero pur io", "adda murì" (devi morire), "sicura che tornerai a casa?". Sono alcune delle minacce social dirette alla presidente del consiglio Giorgia Meloni alla vigilia della sua visita a Caivano, il comune nell'hinterland napoletano dove si è consumata la storia di violenza ai danni di due cuginette di appena 11 e 12 anni. La premier è finita nel mirino degli haters per la decisione del governo di togliere il reddito di cittadinanza ai così detti "occupabili".

La visita di Meloni a Caivano

Meloni aveva annunciato la decisione di recarsi a Caivano nel consiglio dei ministri di lunedì scorso. Nella stessa giornata a Napoli - dove si registra uno dei più alti numeri di precettori del sussidio - si erano registrate tensioni per una manifestazione a sostegno del reddito di cittadinanza, con tanto di tentativo di bloccare l'autostrada e il traffico locale mandato in tilt dai manifestanti.

L'allerta è alta e ora a Palazzo Chigi temono che la visita di Meloni possa essere accompagnata da fischi e proteste. Le avvisaglie non mancano. Suoi social sono apparsi decine di commenti al vetriolo, alcuni conditi da una temibile dose di violenza. "Lo sai che rischi sputi in faccia?", scrive un utente sul profilo Instagram della premier. "Altro che sputi... vieni vieni!". Non è certo la prima volta che Meloni diventa oggetto di insulti e minacce sui social. Come d'altra parte è capitato (e continua a capitare) a molti altri politici di primo piano. Questa volta però la maggioranza non intende lasciar correre. Uno dei primi a esprimere solidarietà alla premier è il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini. "Nessuno di noi si farà intimidire da qualche delinquente" scrive su X (ex Twitter). "Portiamo avanti il programma di governo per il quale gli Italiani ci hanno scelto. Senza paura, a testa alta".

Per la ministra del Turismo Daniela Santanchè le minacce di morte a Meloni "sono preoccupanti", mentre secondo la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati è "stato superato ogni limite" e quelle parole, "gravissime" non "possono essere derubricate a semplici attacchi social". La visita della premier in Campania" ha detto Casellati, "è un messaggio ben preciso a chi crede di poter continuare a devastare il nostro Paese con l'odio e la violenza: questo governo non accetta alcuna zona franca, a Caivano, sul web e in nessun altro luogo".

Parole di solidarietà arrivano anche dall'opposizione: "Le minacce ricevute dalla premier Meloni, che domani si recherà in visita a Caivano, sono gravi e inaccettabili" scrivono in una nota i capigruppo del Movimento 5 stelle nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato, Valentina Barzotti e Orfeo Mazzella. "Essere in disaccordo con le scelte politiche operate dal governo è legittimo, ma l'uso della violenza non è mai giustificato né giustificabile".

Continua a leggere su Today...