Sindacati di polizia contro il viceministro Bignami (Fdi): "Ci ha dato degli incompetenti"

Polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico durante l'incontro dello scorso 17 gennaio a Forlì tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. L'Associazione nazionale funzionari di polizia ha accusato il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami (esponente di Fratelli d'Italia in Emilia Romagna) di aver cercato di limitare le proteste contro la premier, accusando di incompetenza i funzionari di polizia per non averle fermate.

Durante l'incontro, un gruppo di persone si erano infatti riunite sotto al palazzo della cittadina per manifestare pacificamente contro il governo. Secondo Enzo Marco Letizia, segretario dell’Anfp, il sottosegretario Bignami "poco prima che arrivassero le personalità, ha platealmente protestato con il dirigente del servizio di ordine pubblico perché, a suo dire, si consentiva a dei facinorosi di manifestare vicino al palazzo del Comune, accusando d’incompetenza i responsabili dell’ordine pubblico". "Tale comportamento - si legge nella nota pubblicata sul sito dell'Anfp - solleva questioni importanti che riguardano il diritto alla libera espressione, la partecipazione civica e la responsabilità dell’ordine pubblico".

Le accuse al sottosegretario FdI: "Tentativo di limitare libertà manifestazione"

La nota scritta da Enzo Marco Letizia prosegue con alcune considerazioni sulla libertà di manifestare pacificamente, ovvero "un diritto fondamentale nelle democrazie moderne e rappresenta un pilastro cruciale per la partecipazione civica". "Le azioni e le opinioni del sottosegretario - si legge - potrebbero apparire e/o essere interpretate come un tentativo di limitare questo diritto fondamentale, soprattutto considerando la natura pacifica della manifestazione e l’importanza pubblica degli alluvionati".

L'Associazione nazionale funzionari di polizia sottolinea poi come "in base alla normativa vigente la sicurezza non deve essere intesa come una limitazione delle libertà, ma come un mezzo per proteggerle" e per questo, si legge, "il comportamento del sottosegretario Bignami ci lascia molto, ma molto perplessi".