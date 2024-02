Sondaggi, tra Meloni e Salvini distanza siderale. Cresce il Pd, scendono i 5 Stelle

Chi sperava in una crisi di consensi di Fratelli d'Italia dovrà ricredersi. L'ultimo sondaggio di Swg realizzato per il TgLa7 fotografa una situazione tutt'altro che negativa per il partito della premier Giorgia Meloni che guadagna uno 0,3% rispetto alla settimana precedente e si attesta al 28,2%, staccando di oltre 8 punti percentuali il Pd. I dem restano comunque saldamente secondi e crescono a loro volta dello 0,4%.

A subire una battuta d'arresto sono invece Lega e Movimento 5 Stelle. Se il Carroccio fa segnare un -0,3% scendendo all'8% (a oltre 20 punti di distanza da Fdi), il M5s passa dal 15,7 al 15,3. Segno meno anche per Forza Italia che raccoglie il 7,1% (-0,2), mentre Verdi e Sinistra e Azione sono rispettivamente al 4,3 e 4,2%. Seguono Italia Viva al 3,3% (+0,2) e +Europa al 2,4% (-0,1), mentre Italexit si ferma all'1,5% e Unione Popolare all'1,4%.