Antonella muore a 41 anni di Covid: aveva atteso 11 ore per un ricovero

Nell'ospedale di Barletta, capoluogo della provincia Bat in Puglia, non ci sono più posti letto per i ricoveri. A causa di questa situazione di 'sofferenza' del sistema sanitario, una donna di 41 anni, Antonella Abbatangelo, è morta dopo aver atteso per 11 ore per essere visitata al pronto soccorso. La 41enne, mamma di un bambino di un anno, soffriva da circa una settimana di sintomi da Covid-19 sempre più gravi.

Come recita la nota dell'Asl, la donna è stata poi ricoverata in ospedale, dove i medici si sono subito accorti delle sue condizioni molto gravi. In due giorni è finita in terapia intensiva e dopo altri quattro è deceduta.

Sul Messaggero la denuncia del marito Massimiliano: ''Ben 11 ore di attesa prima di essere visitata al pronto soccorso. Siamo stati attaccati al telefono da mattina a sera solo per avere spiegazioni confuse e veloci da parte dei dottori''. Tutto è iniziato lo scorso 12 novembre, quando la donna è andata all'ospedale di Trani, dove risiede, ma non essendoci lì un reparto Covid, è stata poi dirottata su Barletta. Lì ha atteso 11 ore per essere presa in carico soltanto alle 23.01

Secondo la nota dell'Asl, al momento del ricovero la donna evidenziava dispnea e febbre elevata da due giorni curata a domicilio: ''Al quadro clinico acuto va aggiunta una grande comorbilità rappresentata da problemi metabolici. È stato immediatamente eseguito tampone che ha dato esito positivo. La signora è stata quindi sottoposta a ossigenoterapia e sono stati immediatamente richiesti esami ematochimici ed emogasanalisi''.

La situazione è precipitata il 15 novembre ''quando sono intervenuti i rianimatori che hanno intubato la paziente in pronto soccorso e poi l'hanno trasferita nel reparto di Rianimazione ma, conclude il comunicato, nonostante tutti gli sforzi dei clinici la paziente è deceduta in data 19.11. Sulla possibilità che la lunga attesa abbia potuto incidere sull’accaduto è stata avviata una un'indagine.