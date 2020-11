La banda che vendeva falsi certificati di test negativi al coronavirus in aeroporto

Vendevano falsi certificati di test per il coronavirus negativi all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Con questa accusa la polizia francese ha arrestato sette persone. Nei loro cellulari sono stati scoperti “più di 200 certificati di negavità falsi" che "consentono di imbarcarsi su voli internazionali”, ha dichiarato all’Afp il pubblico ministero di Bobigny. I sette, sei uomini e una donna di età compresa tra i 29 e i 52 anni, sono stati accusati di falso e complicità in frode e il processo per loro inizierà a marzo 2021, scrive Le Figaro. Rischiano fino a cinque anni di reclusione e una multa di 375mila euro.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la banda aveva messo su un sistema semplice ma efficace, sfruttando il fatto che alcune compagnie aeree richiedono ai propri passeggeri per determinate destinazioni un certificato di test negativo.

I sette avrebbero creato i falsi certificati utilizzando il nome di un laboratorio esistente e che effettivamente svolge questo servizio, per poi farli avere in formato cartaceo o digitali agli acquirenti, che pagavano una somma tra i 150 e i 300 euro. Una fonte aeroportuale citata da Afp ha rivelato che i sette gestivano un’attività clandestina di “imballatori di bagagli” e avevano visto crollare gli introiti a causa del drastico calo di passeggeri in transito nell’aeroporto in seguito alla crisi sanitaria.

Le indagini sono partite a fine settembre ed erano state avviate dopo la scoperta di un certificato falso in possesso di un passeggero che aveva effettuato il check in per un volo diretto ad Addis Abeba, in Etiopia. I principali “clienti” della banda sarebbero passeggeri in viaggio verso l’Africa.