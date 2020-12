Risolto il mistero del monolite: no, non erano gli alieni

Un collettivo di artisti rivendica le "apparizioni" in giro per il mondo e ora offrono riproduzioni a 45mila dollari

Risolto il mistero del monolite nel deserto dello Utah rinvenuto il mese scorso e poi smantellato da quattro uomini due settimane dopo la sua comparsa. In seguito ne erano apparsi di simili in Romania, a Atascadero in California e sull'isola inglese di Wight.

Fino ad ora nessuno sapeva chi fosse responsabile delle misteriose strutture, ma venerdì un collettivo di artisti denominato The Most Famous Artist ha pubblicato una foto del monolite rivendicando l'opera artistica e offrendo riproduzioni a 45 mila dollari l'uno.

Checking in... any collectors interested in an alien #monolith? Asking $45k. Includes documentation and signed TMFA 🤓 pic.twitter.com/v69Ljm3fuD — Matty Mo (@morewoke) December 4, 2020

Sui social anche un messaggio dell'artista mascherato durante la creazione di uno dei monoliti, prendendo in giro le teorie cospirative sugli alieni: "Volete dire che non erano alieni?", ha scritto, confermando nelle riposte ai follower che il collettivo è autore delle strutture.