Sondaggi politici oggi: un altro crollo della Lega ma il Pd non ne approfitta. Fratelli d'Italia si prende i voti di Salvini

I sondaggi politici di SWG illustrati da Enrico Mentana durante il Tg di La7 certificano il secondo tonfo consecutivo della Lega, che perde ancora una quota importante di consensi nel gradimento del campione. Ma del crollo del Carroccio non riesce ad approfittare il Partito Democratico, mentre sono in crescita il MoVimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia.

Secondo la rilevazione di Swg per il Tg di La7 il Carroccio è al 21,2% rispetto al 22 del precedente sondaggio e perde lo 0,8%, esattamente come nel tonfo della settimana scorsa. La riduzione significativa dei consensi del partito di Salvini però non vede il suo principale competitor approfittarne: anche il Partito Democratico perde lo 0,2% ed è al 19,1%. In crescita invece, ed entrambi con una percentuale significativa, sia il MoVimento 5 Stelle che Fratelli d'Italia. Entrambi su di uno 0,7% e ora molto vicini alla seconda piazza, quella del Pd. Il M5s è al 18,4% e Fdi al 18%.

I sondaggi politici oggi raccontano anche che Forza Italia è in calo (-0,3%) e si trova al 6,4% mentre Azione di Carlo Calenda, in crescita dello 0,3%, è al 3,7%. Sinistra Italiana è invece al 2,8% e perde uno 0,2%. Anche Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,1% ed è al 2,1% mentre i Verdi sono all'1,9% (-0,3%), Più Europa è all'1,7% (+0,2%) e MdP - Articolo Uno ha la stessa percentuale. Cambiamo! di Giovanni Toti è invece all'1,1% e cresce di uno 0,1%.

Nei sondaggi politici di Swg della scorsa settimana gli orientamenti di voto davano la Lega al 22% in calo dello 0,8% rispetto al 6 aprile scorso mentre il Partito Democratico faceva un balzo quasi uguale, crescenso dello 0,9% e si trovava al 19,3%, al di sopra del MoVimento 5 Stelle che ERA al 17,7% e guadagnava uno 0,2%. La novità di questi sondaggi era che Fratelli d'Italia, che ha viaggiato per molto tempo con il vento in poppa, era in calo dello 0,3%.

Se la cavava con meno Forza Italia (6,7%, -0,1%) mentre Azione di Carlo Calenda era al 3,4% (-0,1%) e Sinistra Italiana al 3 e cresceva dello 0,3%. Italia Viva di Matteo Renzi era al 2,2% e perdeva lo 0,2% mentre i Verdi la affiancavano ma guadagnando lo 0,3%. Più Europa era all'1,5% (-0,3%), Articolo 1 - MdP all'1,5% e perdeva lo 0,2% mentre Cambiamo! di Giovanni Toti chiudeva la classifica con l'1%.