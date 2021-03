Sondaggi politici oggi 23 marzo: la Lega perde quasi un punto in una settimana, Letta trascina il Pd

Le rilevazioni di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana premiano i Dem e il M5s, mentre il Carroccio cade e Fratelli d'Italia non guadagna i suoi voti

I sondaggi politici di Swg illustrati da Enrico Mentana durante il Tg di La7 portano buone notizie per il neosegretario del Partito Democratico Enrico Letta, il quale può sorridere vedendo le percentuali di crescita. Non può farlo invece Matteo Salvini visto che la Lega perde quasi un punto percentuale in una settimana.

Sondaggi politici oggi 23 marzo: Letta trascina il Pd, la Lega perde quasi un punto in una settimana

Nella rilevazione di Swg il Carroccio è al 23,3%, in calo dello 0,9% rispetto al 24,2% rilevato la settimana scorsa. Il Partito Democratico invece cresce di un +1,6% e arriva al 19%, mentre il MoVimento 5 Stelle è il terzo partito e approda al 17,5%, in crescita di mezzo punto percentuale. Fratelli d'Italia è sostanzialmente stabile (17,1%, +0,1%) mentre Forza Italia cresce di più dei "colleghi" di centrodestra e approda al 6,7% (+0,2%). Stessa percentuale di crescita per Azione di Carlo Calenda che però è al 3,4%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Sinistra Italiana è al 2,4% e perde lo 0,4%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,3% e cresce dello 0,1%. Anche Mdp - Articolo 1 è in calo (-0,3%) ed è al 2,1% nelle preferenze del campione di Swg. I Verdi sono al 2% (+0,1%), Più Europa registra un clamoroso tonfo perdendo lo 0,8% (ora è all'1,2%) mentre le altre liste sono accreditate complessivamente dello 0,3%.

Sondaggi politici: l'inversione di marcia del Pd

La scorsa settimana i sondaggi politici di Index Research raccontati da Corrado Formigli a Piazzapulita dicevano che il Partito Democratico era ancora in difficoltà mentre Fratelli d'Italia e la Lega continuavano a crescere così come il MoVimento 5 Stelle. In crescita Sinistra Italiana che era all'opposizione del governo Draghi mentre il premier vedeva in calo la sua fiducia personale e quella nei confronti dell'esecutivo.

Nel dettaglio, secondo la rilevazione di Index Research per Piazzapulita la Lega era al 24% e cresceva dello 0,6% rispetto a due settimane fa mentre il Partito Democratico era sì al secondo posto nelle preferenze del campione con il 18%, ma perdeva l'1,1%. Al terzo posto c'era Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che aveva vquadruplicato i suoi voti rispetto alle elezioni del 2018 e ora è al 16,6%, in crescita dello 0,1% rispetto a due settimane fa. Il M5s, con Conte leader, era al 15,3% e guadagnava lo 0,8%.

A Forza Italia il sondaggio politico di Index Research attribuiva il 7% (-0,1% rispetto a due settimane fa) e Azione di Carlo Calenda era al 3,9% (-0,1%) mentre Sinistra Italiana arrivava al 3,8% (+0,1%) e Italia Viva di Matteo Renzi era al 2,8% (-0,1%). Infine, la fiducia in Draghi era al 63%, in calo di quasi un punto percentuale mentre quella nel suo governo è al 46% (-0,4%).

Sondaggi: la supermedia

Nella Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI si vede il Pd ancora in forte calo, anche se si intravedono i primissimi effetti della nomina di Letta, con un rimbalzo dei dem a scapito di Azione e +Europa. lla flessione del Nazareno fa da riscontro la crescita di M5s che comunque non compensa la discesa complessiva dei 'giallorossi'. Sul fronte del centrodestra, la Lega perde due decimi di punto, mentre Fratelli d'Italia li guadagna. In dettaglio, il Carroccio si conferma primo partito con il 23,3% (-0,2) e precede il Pd al 17,9% (-1,3), FdI al 16,9% (+0,2), M5s al 16,6% (+1,8), Forza Italia all'8,1% (+0,1). Il centrodestra, nel suo complesso cresce di 0,1 punti, portandosi al 49,4%, mentre i giallorossi arretrano di 0,7 punti, al 36,5%.

SUPERMEDIA LISTE Lega 23,3 (-0,2) Pd 17,9 (-1,3) FdI 16,9 (+0,2) M5s 16,6 (+1,8) Forza Italia 8,1 (+0,1) Azione 3,1 (-0,8) Italia Viva 2,9 (=) Sinistra Italiana 2,3 (nd)* Art.1-MDP 2,1 (nd)* +Europa 1,9 (-0,3) Verdi 1,4 (-0,2)

SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO Maggioranza Draghi 77,0 (-1,8) di cui: - giallorossi (Pd-M5s-Mdp) 36,5 (-0,7) - centrodestra (Lega-FI-Toti) 32,5 (-0,1) - centro liberale 7,9 (-1,1) Opposizione dx (FdI) 16,9 (+0,2) Opposizione sx (Si) 2,1 (nd)

SUPERMEDIA COALIZIONI POLITICHE 2018 Centrodestra 49,4 (+0,1) Centrosinistra 25,8 (-2,3) M5s 16,6 (+1,8) Leu 4,3 (+1,1) Altri 3,9 (-0,6)

Martedì scorso invece i sondaggi politici sui dati di Ipsos e Emg per DiMartedì e Cartabianca confermavano la crescita di Fratelli d'Italia - sopra il Partito Democratico - e la Lega come primo partito il primo partito, anche se c'è una sorpresa: secondo il campione di Nando Pagnoncelli gli italiani preferirebbero Conte e Letta a Salvini e Meloni al governo dopo l'esperienza Draghi. Nel dettaglio secondo la rilevazione di Emg la Lega era il primo partito con il 22% delle preferenze ma perdeva mezzo punto percentuale rispetto alla settimana scorsa, mentre il MoVimento 5 Stelle arretrava dell'1,4% ed è al 20%. Fratelli d'Italia era al 16,8% e guadagnava uno 0,4% mentre il Pd compiva un balzo del 2,1% rispetto alla scorsa settimana e arrivava al 16,1%. Forza Italia era al 6,5% (-0,3%) e Italia Viva al 4% (anche la formazione di Renzi perde lo 0,3%). Azione di Carlo Calenda era al 2,9% mentre i Verdi erano all'1,9%. Seguivano Sinistra Italiana con l'1,8% (in crescita dello 0,1%), Articolo 1 - Mdp con l'1,6% e Più Europa con l'1,5% (perdeva lo 0,3% dopo le dimissioni di Bonino e il caos nel congresso). Chiude la graduatoria Cambiamo! di Giovanni Toti con l'1,3%.