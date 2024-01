Cortocircuito Salvini-Meloni, missili sull'hotel, svolta sulla donna attaccata in autogrill, l'influenza "peggiore da 10 anni" e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 11 gennaio 2024.

SALVINI VS MELONI. Si rischia il cortocircuito nella maggioranza. Nessuno dubita che alla fine il centrodestra, come da 30 anni a questa parte, si presenterà compatto alle urne, alle elezioni regionali (a fine febbraio in Sardegna, poi Abruzzo, Umbria, Basilicata e Piemonte). Ma ci saranno strascichi pesanti. La Lega chiede un passo indietro di Fratelli d'Italia sulla Sardegna e rilancia il terzo mandato per i governatori per tenersi il Veneto con Zaia nel 2025. Meloni sa invece che i rapporti di forza sono molto diversi rispetto al passato e ha lei il pallino in mano. La Basilicata alla Lega potrebbe sbloccare la trattativa. Ma c'è anche altro. Salvini non può permettersi passi falsi, perdere terreno sui territori gli creerebbe problemi enormi dentro al Carroccio. Se finora la discesa nei consensi non ha portato a una resa dei conti interna e a mettere in discussione la sua leadership, è anche perché è riuscito a tenere le posizioni sui territori e nel governo. Se cominciano a saltare amministrazioni e ceto politico locale, cambia tutto. E qualcosa la Lega dovrà per forza di cose cedere: è un partito sotto al 10%. Il rebus non è affatto di facile soluzione perché, come nota Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, "la premier deve conquistare un radicamento territoriale che rispecchi quel 28-30% su cui è quotato FdI".

MISSILI SULL'HOTEL. Due missili russi hanno colpito un hotel nella seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, ferendo 11 persone, ha detto il governatore di Kharkiv. Le foto del servizio di emergenza statale dell'Ucraina mostrano l'hotel gravemente danneggiato e i vigili del fuoco sul posto. Il governatore Oleh Synehubov ha detto che tra i feriti ci sono giornalisti turchi e che non c'era nessun soldato, solo 30 civili. Impossibile quindi definirlo "un obiettivo militare". Due missili S-300 hanno colpito intorno alle 22:30 di ieri. Nelle ultime due settimane la Russia ha intensificato gli attacchi aerei sulle città ucraine. Kharkiv, a soli 30 km dal confine russo, negli ultimi due anni ha subito decine e decine di attacchi.

CAOS ECUADOR. L'annunciata mano dura del governo contro il narcotraffico fa scattare una reazione di violenza inaudita, con scene da guerra civile, in Ecuador. Vera barbarie, con video sui social dai grandi penitenziari dominati dalle gang: guardie carcerarie uccise con colpi di pistola in testa, un altro impiccato. Il caos dopo l'evasione di un boss, "Fito", capo di una banda criminale più potente con i suoi 25.000 uomini armati (una marea, la polizia ha solo 50.000 agenti). Il tasso di omicidi nel Paese è esploso negli ultimi anni, rendendolo uno dei più pericolosi del mondo. Tutto giro intorno alle 700 tonnellate di coca provenienti ogni anno da Perù e Colombia. L'Ecuador è diventato il maggior centro di smistamento del pianeta.

SVOLTA INFLUENCER. L'Agcom (Autorità garante per le comunicazioni) ha approvato una stretta significativa sull'attività degli influencer e degli youtuber: multe a chi non rende "immediatamente riconoscibile" la natura commerciale di un contenuto con inserimento di prodotti (fino a 250mila euro) o non tutela i minori (fino a 600mila euro). Si lavorerà poi a un vero codice di condotta per gli influencer sopra il milione di follower (complessivi, su tutte le piattaforme): verranno considerati in tutto e per tutto fornitori di servizi media audiovisivi. È un effetto positivo del "ciclone Ferragni", anche se ci si stava lavorando da tempo.

L'INFLUENZA PEGGIORE. Fino a 4 milioni di chiamate al giorno ai medici di base, accessi in massa al pronto soccorso, ospedali in ginocchio da Nord a Sud. Il panico in troppi casi regna sovrano, "anche ingiustificato", secondo Nursing Up, sindacato degli infermieri italiani: "Sono tanti, troppi coloro che bypassano il medico di famiglia, nella speranza di essere subito sottoposti a controlli nei pronto soccorsi, quando in molti casi potrebbero curarsi a casa. I casi gravi ci sono, per carità, l'influenza non può essere certo sottovalutata". Per gli esperti del ministero della Salute è il peggior ceppo influenzale dell'ultimo decennio. A farne le spese, come da prassi, sono i bambini, gli anziani e i soggetti fragili.

TENTATO FEMMINICIDIO IN AUTOGRILL. Svolta nelle indagini. Fermato l'ex marito della donna ferita in un'area di servizio dell'A1 a Campi Bisenzio (Firenze) il 26 dicembre scorso. La donna, un'insegnante 58enne che stava rientrando a Milano con le due figlie dopo aver trascorso il Natale a Roma da alcuni parenti, è stata aggredita nella sua auto parcheggiata da un incappucciato mentre le figlie erano entrate nel bar dell'autogrill. L'uomo, armato di coltello, l'ha colpita al viso e ha cercato di accoltellarla al petto. Un'aggressione feroce pianificata da giorni, poi un lungo depistaggio. La vittima era stata trasferita in una località protetta visto il rischio di reiterazione del reato: applicata per la prima volta in Italia una misura di tutela immediata.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ARMI ALL'UCRAINA. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che impegna il governo a continuare a sostenere l'Ucraina con nuove armi. Il Pd si astiene sul testo della maggioranza, da un lato non vuole marcare troppo le distanze da M5s, che da mesi cerca di intestarsi la battaglia pacifista, dall'altra non può sconfessare la linea fin qui sostenuta del sostegno anche militare a Kiev.

GUERRA A GAZA. Israele sostiene di avere le prove che fra i miliziani di Hamas che hanno preso parte alle stragi del 7 ottobre in Israele "vi erano dipendenti dell'Unrwa", l'organizzazione delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi. Il Comitato internazionale della Croce Rossa condanna l'attacco israeliano costato ieri la vita a quattro operatori di ambulanza nella Striscia.

NEOFASCISMO. La segretaria dem Elly Schlein sfida la premier Giorgia Meloni dalla quale non è arrivato ancora un commento sulla vicenda di via Acca Larentia e invita a "sciogliere i gruppi neofascisti". Per i fatti di Roma ono state identificate 100 persone, dal governo si fa notare che "gli esecutivi di centrosinistra non hanno mai sciolto i gruppi di ultradestra".

EX ILVA. Ci siamo, è il giorno della verità sul futuro dell'Ex Ilva. I sindacati convocati stasera a palazzo Chigi per fare il punto sul futuro del gigante siderurgico dopo la rottura dei rapporti con ArcelorMittal: si capirà qual è il piano del governo.

ASSEGNO INCLUSIONE, LE DATE. Quelli che prenderanno i soldi entro il mese di gennaio sono coloro che hanno presentato la domanda entro il 7 gennaio. I pagamenti iniziano dal 26. Poi, entro il 15 febbraio saranno pagate tutte le domande che arrivano entro il 31 gennaio.

CANI ABBANDONATI. Rischia fino al ritiro della patente chi abbandona il proprio animale in strada. Approvato un emendamento al codice della strada che prevede un forte inasprimento delle sanzioni penali e amministrative. Si applicheranno le pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime

ANORESSIA E BULIMIA. I disturbi alimentari aumentano, facendo ammalare sempre più giovani e sempre prima. Purtroppo sono scomparsi dalla legge di bilancio varata dal governo i 25 milioni di euro stanziati nel biennio 2023-4 per il contrasto di bulimia, anoressia, ecc. Lo scenario è da incubo per chi soffre: liste d'attesa infinite, sedi periferiche chiuse, professionisti lasciati a casa e pazienti abbandonati a loro stessi.

SPROFONDO MOU. Colpo dell'Atalanta a San Siro, elimina il Milan per 2-1 nei quarti di coppa Italia e vola in semifinale dove incontrerà la Fiorentina. A Roma, il derby va alla Lazio, che batte la Roma su rigore. Mourinho ha perso 4 derbu su 6 da quando è nella Capitale. Stasera Juventus-Frosinone.

Buona giornata, su Today.