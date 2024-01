Colpo di pistola imbarazza Meloni, fortissimo terremoto 7.6, rincari per gli automobilisti, quando torna la neve e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 2 gennaio 2024.

LO SPARO IMBARAZZA MELONI. A Capodanno con i parlamentari di Fratelli d'Italia può capitare che ti sparino, anche se sei in una sperduta sede della pro loco. L'ultimo dell'anno a Rosazza un colpo è partito accidentalmente dalla pistola carica del deputato Emanuele Pozzolo (arma legalmente detenuta, dice di non aver premuto lui il grilletto), ferendo il genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che era tra i partecipanti. Episodio grave e grottesco. Non da oggi il partito di Meloni e quello di Salvini spingono per un'idea di importazione statunitense di minori limitazioni nel possesso legale di armi. Ma se un uomo politico porta una pistola carica a una festa alla quale è presente un membro di governo, e non sa fare in modo che nessuno vi possa mettere le mani sopra, c'è un problema. "Meloni chiarisca subito", chiede la Schlein. "Assurdo trasformare un incidente in un caso politico", si difende Fdi. Ma la premier non avrebbe gradito la circostanza di un parlamentare che va a una festa armato di pistola e Pozzolo rischia l'espulsione dal partito.

BOTTI, RITORNO AL PASSATO. Sul fronte dei botti è stato il peggior Capodanno degli ultimi anni. Un ritorno a un passato di cui nessuno sentiva la mancanza: un morto, 274 feriti, 64 minorenni con lesioni gravi, 700 interventi dei vigili del fuoco. I numeri ufficiali raccontano di un sensibile aumento delle persone che hanno riportato danni a causa dei botti o dall'uso improprio di armi da fuoco. La crescita rispetto allo scorso anno è del 52%. Inoltre nell'ultima decade non si erano registrati mai così tanti feriti gravi, in prognosi riservata.

FORTE TERREMOTO IN GIAPPONE. Almeno 20 morti, il Giappone ha iniziato il 2024 con sisma di magnitudo 7.6 che ha scosso tutta Honshu, la principale isola dell'arcipelago su cui si trova anche Tokyo. C'è stata la prima massima allerta tsunami dal "maledetto" 11 marzo 2011. Si temevano onde alte fino a cinque metri, al punto da portare all'allerta anche Russia, Corea del Nord e Corea del Sud. Nella penisola di Noto è stato il terremoto più forte mai registrato dal 1885. Edifici crollati, si cercano sopravvissuti. Molte difficoltà nel raggiungere le zone più colpite. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata nella notte.

TRUMP VOLA. A due settimane dai caucus in Iowa, che segnalo l'inizio alle primarie repubblicane verso le elezioni Usa di novembre 2024, Donald Trump stacca tutti i suoi principali rivali di partito. Non c'è proprio partita. Secondo la media dei sondaggi di RealClearPolitics (Rcp), se si votasse oggi è anche davanti di 2,3 punti a Joe Biden, che perde terreno anche tra le fasce sociali più forti della sua coalizione, afroamericani, ispanici e giovani. In Iowa Trump ha un vantaggio siderale: un elettore repubblicano su due sta con lui.

L'AUMENTO DEI PEDAGGI. Il decreto interministeriale Mit e Mef stabilisce gli adeguamenti dei pedaggi sulle autostrade italiane da ieri. Gli aumenti sono stati adeguati al tasso d'inflazione. Laddove possibile invariati. Sulla rete di competenza di Autostrade per l’Italia, che conta circa 2.800 km di estensione, la variazione riconosciuta è stata del 1,51%, ampiamente inferiore al tasso d'inflazione corrente. Aumenti al massimo del 2,3%. Rincari per 19 tratte, soprattutto in Lombardia. Sono sei quelle che non vedranno rincari, ma solo perché si trovano in una fase transitoria di concessione scaduta o di subentro di un nuovo gestore.

GAZA. L'esercito israeliano pensa che sarà impegnato in combattimenti a Gaza per l'intero 2024, ha detto il portavoce militare di Israele. Almeno 15 civili sono rimasti uccisi ieri sera in un bombardamento su una casa di Deir el-Balah. Secondo il ministero della sanità gestito da Hamas, 22mila morti nella Striscia dal 7 ottobre, in maggioranza donne e bambini.

ACCOLTELLATO. Il leader dell'opposizione sudcoreana Lee Jae-myung è stato accoltellato al collo oggi mentre parlava con i giornalisti nella città portuale sudorientale di Busan. E' grave.

MASS SHOOTING. Per l'ottavo anno consecutivo, c'è stata una sparatoria di massa (a Los Angeles, California: 2 morti e 8 feriti) nel giorno di Capodanno negli Usa.

TORNA IL MALTEMPO. Secondo i modelli matematici il peggioramento del meteo in Italia avverrà tra la giornata del 5 gennaio e quella del 6 con un vortice di bassa pressione che proprio nel giorno dell'Epifania dovrebbe collocarsi sull'Italia settentrionale. Probabili forti condizioni di maltempo con piogge abbondanti e nevicate, forse fino in pianura.

SALDI. Inizia questa settimana il periodo dei saldi invernali. Fa da apripista la Valle d'Aosta, dove gli sconti partono domani, mentre in tutte le altre regioni si dovrà attendere venerdì 5 gennaio.

CICLISMO SHOCK. L'ex ciclista Melissa Hoskins si è aggrappata al cofano dell'auto del marito Rohan Dennis, campione di ciclismo, che non si è fermato e ha trascinato la moglie, uccidendola. I contorni del dramma sono da chiarire. Lui ora è accusato di "omicidio accidentale per guida imprudente", libero su cauzione.

CALCIOMERCATO. Parte ufficialmente oggi la finestra invernale 2024 del calciomercato. La Juventus punta al centrocampista danese Hojberg del Tottenham, che piace anche al Napoli. La Roma cerca un difensore e pensa a Kehrer del West Ham.

