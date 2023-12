Terremoto fa strage nel gelo (scossa 6.2), svolta del Papa sui gay, "beffa" meteo a Natale, l'errore imperdonabile di Chiara Ferragni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 19 dicembre 2023.

TERREMOTO IN CINA. E' di oltre cento morti e decine di feriti il bilancio (provvisorio) del devastante terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito ieri sera la provincia cinese nordoccidentale del Gansu. Vittime anche in quella vicina del Qinghai. L'ipocentro è stato a soli 12 km di profondità, l'epicentro vicino alla città di Linxia. Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato poi registrato qualche ora dopo nel sud dello Xinjiang, in Cina: erano le 2:46 in Italia quando la terra ha tremato di nuovo. I soccorritori stanno sfidando il clima gelido, con temperature inferiori a -13°C, per cercare i sopravvissuti. Un'ondata di freddo ha colpito molte parti del paese. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta.

SUPERBONUS 2024. Incassato il primo ok in commissione, la manovra arriva all'esame del Senato: fiducia e voto finale sono previsti per venerdì mattina. Nessuna modifica sul Superbonus. Ma potrebbe arrivare un provvedimento ad hoc. Gli spazi finanziari sono strettissimi, l'unico intervento su cui il Tesoro ha aperto una porta è il "Sal straordinario" al 31 dicembre (stato di avanzamento lavori), con la possibilità per i condomini interessati di consegnare la documentazione entro il 12 gennaio per recuperare il 110% sulle spese effettuate nel 2023. Al di là delle modifiche che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, il maxi incentivo edilizio si prepara a un ritorno alla normalità. Dal primo gennaio l'agevolazione scenderà al 70%, gli aiuti saranno solo a beneficio dei condomini, addio quindi ai lavori per le villette.

SVOLTA SUI GAY. L'apertura del Vaticano è ufficiale: si possono benedire le coppie "in situazioni irregolari e dello stesso sesso". C'è una precisazione fondamentale: non si tratta di matrimoni. "La forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da parte delle autorità ecclesiali, allo scopo di non produrre una confusione con il sacramento delle nozze". Un passo in avanti nella direzione di una Chiesa più inclusiva, si può essere in regola senza una reale vita di fede, e si può essere non in regola ma avere una ricerca di Dio che merita di essere considerata e valorizzata. La linea era stata anticipata dal Pontefice a ottobre, ora la conferma definitiva.

GUERRA PSICOLOGICA. Hamas ha diffuso via social un video in cui tre prigionieri israeliani rivolgono un appello a casa: "Non lasciateci invecchiare qui" e "non abbandonateci nella vecchiaia", espressione presa in prestito dal Salmo 71 della Bibbia ebraica. A parlare è Chaim Peri, 79enne del kibbutz Nir Oz. "Sono qui con un gruppo di persone anziane. Hanno tutti malattie croniche e vivono in condizioni molto dure", dice. "Siamo la generazione che ha fondato Israele. Non comprendiamo perché siamo stati abbandonati qui. Non vogliamo finire vittime sotto i bombardamenti di Israele. Rilasciateci senza condizioni". Si spacca il rapporto di fiducia tra le famiglie degli ostaggi e il governo di Israele.

NATALE CALDO. Per la neve sulle Alpi italiane si è delineata la peggior configurazione invernale possibile. E potrebbe durare per un bel po'. Non sarà un "bianco Natale". E nemmeno freddo. Nulle le precipitazioni e termometro ben oltre la media stagionale. Sulle Alpi svizzere e austriache sta accadendo invece l'esatto opposto, con nevicate epocali. L'immagine seguente mostra come l'Italia sia totalmente tagliata fuori.

L'ERRORE DI FERRAGNI. Chiara Ferragni torna sui social dopo quattro giorni di silenzio e chiede scusa per la sanzione da un milione di euro comminata per pratica commerciale scorretta. La finta vendita di beneficenza di pandori griffati per il Natale 2022 ha dell'incredibile. Ferragni farà una donazione riparatrice, ma la mazzata alla tanto cara "brand reputation" del marchio forse è incalcolabile. Il pandoro buonista con lo zucchero a velo pink "era una patacca" scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. "È incredibile come abbia commesso l’unico errore davvero imperdonabile per gli influencer, parola già di per sé orribile: non essere, appunto, chiara. Perché tutto, in questi personaggi esposti, si basa sulla credibilità. E perché il pubblico non sia soltanto credulone ma ci creda davvero, è indispensabile che la fiducia non venga mai meno".

Vi segnalo inoltre, in breve:

ASSEGNO. Nel giorno d'avvio delle domande, a ieri pomeriggio alle 16, le richieste al sito dell'Inps per ottenere l'Assegno di inclusione (Adi) sono state 52mila. La nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale è pensata per i nuclei familiari con almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio.

VECCHIA ITALIA. L'ultimo Censimento dell'Istat racconta di un'Italia sempre più vecchia: per ogni bambino sotto i 6 anni si contano oltre cinque anziani. Nel 2022 solo 393 mila nascite, ben 183 mila in meno rispetto al 2008. L'inverno demografico è inarrestabile

DI PIETRO PATTEGGIA. Chiede di patteggiare una condanna a quattro anni di carcere Matteo Di Pietro, il ventenne, legato al collettivo youtuber "Theborderline", che il 14 giugno era alla guida del suv Lamborghini, preso a noleggio, che travolse una Smart a Casal Palocco uccidendo un bimbo di cinque anni. Viaggiava a oltre 124 chilometri all'ora, con un limite fissato a 50.

L'ERUZIONE. E' arancione brillante il cielo sopra Hagafell, in Islanda, vicino alla capitale Reykjavik. Un vulcano ha iniziato a eruttare dopo settimane di intensa attività sismica in tutta la zona. La Protezione Civile ha emesso un avviso di massima allerta e ci sono già problemi e ritardi nell'aeroporto internazionale della capitale.

GIALLO NAVALNY. Alexey Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, da due settimane è scomparso dalla colonia penale Ik-6. Secondo qualcuno è morto, scrive Anna Zafesova sulla Stampa, secondo altri è ricoverato, secondo altri ancora è stato trasferito in un altro carcere in Siberia.

SOGNO AMERICANO. L'inflazione ha moltiplicato i costi abitativi negli Usa. Risultato: in un anno gli homeless sono aumentati del 12%, 70mila persone in più per strada, in tutto sono oltre 650.000. E il numero è probabilmente sottostimato. Il carovita a volte schiaccia anche chi un lavoro ce l'ha, a tempo pieno: gli affitti sono aumentati del 22% rispetto al 2019.

Buona giornata, su Today.