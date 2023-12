Strage in ambulanza (4 morti), perché le carceri scoppiano, guerra in Ucraina "per 5 anni", dove piove a Capodanno e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 28 dicembre 2023.

CINQUE ANNI DI GUERRA. Il presidente russo Putin ha detto lo scorso marzo al suo omologo cinese Xi Jinping che la Russia "combatterà per (almeno) cinque anni" in Ucraina: a scriverlo oggi è il settimanale giapponese Nikkei Asia, che cita diverse fonti anonime. Alla luce delle parole di Putin a Xi, l'apertura del leader russo a un cessate il fuoco - riportata dal New York Times la settimana scorsa - potrebbe significare che il leader del Cremlino voglia semplicemente creare l'illusione di muoversi verso una tregua in vista delle elezioni presidenziali russe del prossimo marzo, credendo che tale "atmosfera" lo favorirebbe alle urne.

LA STRAGE DELL'AMBULANZA. Gravissimo incidente stradale ieri pomeriggio sulle strade marchigiane, sulla statale 73 bis, vicino a Urbino. Un'ambulanza ha invaso la corsia opposta e si è schiantata in galleria contro un autobus pieno di ragazzi in gita. Tutti e quattro i passeggeri dell'ambulanza sono morti: un medico, un'infermeria, il conducente della Croce Rossa e un paziente 80enne.

STOP SUPERBONUS. Da parte di Giorgetti, ministro dell'Economia, c'è una chiusura totale alla mini proroga del Superbonus, ma Forza Italia insiste. Dopo il Mes il partito che fu di Berlusconi non vuole passare per irrilevante. Si va verso una mediazione al ribasso per concedere ancora un po' di tempo per i lavori al 110% nei condomini, consentendo la deadline del 12 gennaio solo ai cantieri che a fine anno hanno raggiunto almeno il 90% (se non addirittura il 100%) delle ristrutturazioni progettate. Il decreto conterrà anche una norma anti-cause, perché i condomini che nel 2024 saranno costretti a passare dal bonus al 110% al 70% - quindi con una bella differenza da pagare di tasca propria – saranno migliaia.

EMERGENZA CARCERI. Un'emergenza poco raccontata, ma reale: il sovraffollamento nelle carceri italiane significa è un problema molto serio. Spazi in cella sempre più ridotti, il bagno da condividere con sempre più compagni. Più tensioni, inevitabilmente: aggressioni, suicidi, tentati suicidi, liti. A fine novembre, da nord a sud risultavano 60.116 detenuti a fronte di 51.272 posti regolamentari. In un anno 4 mila detenuti in più. Ma non c'entrano i nuovi reati, nessuna "stretta securitaria", annunci a parte. Pesa tanto la sospensione della corsia preferenziale verso i benefici carcerari (che permettevano discreti periodi fuori dal penitenziario) che era stata istituita con il Covid.

MORTA DOPO BOLLETTA SHOCK. Ok, sarà sempre impossibile dimostrare il nesso tra bolletta da 15mila euro e infarto. Caterina Giovinazzo, per tutti Rina, aveva 88 anni e qualche acciacco. Si è sentita male dopo aver ricevuto una banalissima bolletta dell'acqua, con l'addebito diretto in banca. Ricoverata in rianimazione all'ospedale di Sanremo, non si è mai più ripresa. Era solo un errore nella lettura del contatore (il consumo reale era di 60 euro), avrebbe riavuto presto tutto, ma intanto si è trovata il conto prosciugato all'istante visto che la banca ha subito liquidato quasi metà della cifra mandando a zero il saldo. Le associazioni dei consumatori chiedono provvedimenti, si annunciano iniziative parlamentari "perché non accada mai più".

Vi segnalo inoltre, in breve:

ERDOGAN ATTACCA. Il presidente turco Erdogan attacca Netanyahu: "Quello che fa non è da meno rispetto a quello che ha fatto Hitler". Immediata la replica del premier israeliano: "Erdogan, che commette un genocidio fra i curdi, è l'ultimo che ci può fare prediche". A Gaza secondo le fonti palestinesi più di 21.100 persone sono state uccise, in maggioranza bambini e donne, durante 11 settimane di combattimenti.

GIUSTIZIATI IN UCRAINA. Un crudo video diventato virale sui social e pubblicato sui media ucraini mostrerebbe tre soldati ucraini giustiziati con un colpo di pistola dai russi un'ora dopo essere stati fatti prigionieri vicino a Zaporizhzhia. L'Ufficio del procuratore generale ucraino fa sapere di aver avviato un'indagine per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra.

MIGRANTI. La nave della Ong "Sea Eye" ha soccorso 106 persone, tra cui 40 minorenni, che erano a bordo di due barche nelle acque a sud di Lampedusa. Lo comunica su Facebook la Ong spiegando che le autorità italiane hanno assegnato il porto di Brindisi per lo sbarco dei migranti. L'arrivo è previsto per venerdì 29 dicembre.

VIOLENZA PAVIA. A Pavia una 15enne ha tentato il suicidio dopo essere stata violentata da un 25enne conosciuto qualche giorno fa sui social. I due si sono incontrati nel pomeriggio di martedì in stazione a Milano, e lui ha convinto la giovane a seguirlo in treno sino a Pavia, l'ha portata sulla riva del Ticino, e l'ha stuprata. A quel punto lei, disperata, si è buttata nel fiume. Salvata dalla polizia.

LAVORO SALVO. Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha accolto il ricorso presentato dalla Fiom-Cgil contro la procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società proprietaria della ex-Gkn di Campi Bisenzio. In mancanza di una pronuncia del Tribunale, la procedura sarebbe stata efficace dal 1 gennaio 2024, e 185 dipendenti avrebbero "festeggiato" il nuovo anno perdendo il lavoro.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Il New York Times fa causa a Microsoft e OpenAI sull'uso dei copyright. Per l'editore Usa le due società hanno sfruttato senza permesso i contenuti del giornale per creare ChatGPT e Copilot: "Usano il contenuto del Times senza pagare per costruire prodotti che lo sostituiscono e rubano lettori".

DOVE PIOVE A CAPODANNO. Nessuna ondata di maltempo. L'ultimo giorno del 2023 cielo nuvoloso su gran parte del Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Qualche pioggia spara in Liguria, Piemonte e alta Toscana, più sporadicamente Lazio e alta Campania. Nel corso della giornata le piogge dovrebbero diventare più diffuse sulla Liguria, dove la notte di San Silvestro si preannuncia bagnata, così come su Lombardia e Triveneto. Qualche pioggia non è da escludersi tra bassa Toscana, Lazio e Campania. Nel primo giorno del nuovo anno qualche pioggia residua al Nord, tra Liguria e Triveneto.

Buona giornata, su Today.