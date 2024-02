Allerta rossa (la pioggia fa paura), Sara Buratin uccisa alle spalle dal compagno, ora Meloni teme l'effetto traino e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 28 febbraio 2024.

ALLERTA ROSSA. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia e in particolare gli occhi sono puntati sul Veneto: per oggi la protezione civile ha diramato l'allerta meteo rossa per una parte della regione. La pioggia non dà tregua e fa scattare l'allarme. Stop ai treni sulla linea ferroviaria Milano-Venezia tra Vicenza e Padova per il rischio di esondazioni. In Emilia Romagna è allerta arancione. Ma temporali sono annunciati da nord a sud, dall'Abruzzo alla Basilicata, dalla Calabria e dalla Sicilia alla Campania, dal Molise all'Umbria, dal Piemonte alla Liguria.

IL FEMMINICIDIO DI SARA. Sara Buratin aveva 41 anni e lavorava in uno studio dentistico. Era una sportiva appassionata, ex maratoneta. Uccisa con un coltello da caccia, alle spalle, nel capanno della villetta della madre, a Bovolenta (Padova). Non ha avuto il tempo di reagire. Le ricerche si sono indirizzate verso l'ex compagno, Alberto Pittarello, 39 anni, che pare lei avesse lasciato da poco tempo. Ieri l'uomo non lavorava: un giorno di permesso. C'è, forte, l'ipotesi della premeditazione. Dopo l'omicidio si sarebbe gettato col furgoncino in un fiume in piena. A Bovolenta da ieri c'è una ragazzina di 15 anni orfana.

MELONI TEME. La vittoria a sorpresa in Sardegna di Todde lascia il segno nel centrodestra. Per Meloni diventa prioritario dare subito un segnale in Abruzzo (al voto il 10 marzo), dove i sondaggi sono rassicuranti per il meloniano Marsilio. Ma era dal 2015 che il centrosinistra non vinceva in una Regione in cui governa la destra, e ora Schlein e Conte sperano nell'effetto traino. Altri timori in Basilicata, che va alle urne il 21 aprile, e dove si è scatenata da mesi una battaglia tra alleati. Il vice-Salvini Crippa dice: "Matteo fa le campagne elettorali davvero, Meloni no". La premier non è sicura che ricandidare il forzista Bardi sia la migliore idea.

IL FUTURO DELL'UCRAINA. Resta da solo Macron nello scatto in avanti sulla guerra in Ucraina: lunedì sera aveva evocato la possibilità di inviare in futuro truppe occidentali a sostegno di Kiev. Levata di scudi e coro di no. Non si sa se sia stata una semplice provocazione per scuotere una comunità internazionale che non è più compatta come due anni fa, o se la Francia abbia intenzioni più serie. Domenico Quirico sulla Stampa avverte: "Come era chiaro fin dall'inizio, con armi e denaro si poteva tenere in vita l'Ucraina non portarla alla vittoria o liberare le terre occupate fino all'ultimo centimetro".

PASSAPORTO ALLE POSTE. Protocollo tra governo e Poste Italiane per la partenza ufficiale della sperimentazione della procedura di richiesta e rilascio dei passaporti negli uffici postali, per ovviare ai ritardi record accumulati dalle questure. Oggi come oggi è un'odissea. Inoltre, alcune associazioni avanzano la richiesta dello sblocco del vincolo della residenza per potere fare accedere i cittadini agli uffici passaporti delle questure più strutturate ed efficienti. Piantedosi "valuterà".

Vi segnalo inoltre, in breve:

NESSUN ACCORDO. Un accordo tra Hamas e Israele ancora non c'è, funzionari dello Stato ebraico parlano di "lenti progressi" su alcune clausole ma avvertono che la negoziazione "sarà estenuante". Si parlerebbe di una tregua di sei settimane e dello scambio tra 400 prigionieri palestinesi e 40 ostaggi israeliani.

CGIL IN PIAZZA. Per sostenere il diritto a manifestare e in favore di un cessate il fuoco a Gaza, in Ucraina e in generale contro il riarmo, la Cgil scenderà in piazza a Roma, con una mobilitazione generale, il 9 marzo prossimo.

LIBERI. L'aereo con a bordo i tre cittadini italiani liberati in Mali è atterrato a Ciampino. Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni Langone, erano stati sequestrati da una milizia jihadista il 19 maggio 2022 nella loro abitazione di Koutiala.

DENGUE. In Brasile nei primi due mesi dell'anno sono quasi già un milione i contagi da febbre dengue. Il Perù ha dichiarato ieri lo stato di emergenza sanitaria. Come stanno le cose in Italia.

FOTOVOLTAICO. Ieri il gruppo Iberdrola ha firmato un accordo per la costruzione di un parco fotovoltaico da 245 megawatt in Sicilia: è il più grande progetto di questo tipo nella Penisola, dovrebbe essere in grado di fornire energia verde a circa 140.000 famiglie, pari all'intera città di Catania, per intenderci.

BONUS PSICOLOGO. Sono uscite le indicazioni dell'Inps per cui si apriranno, il 18 marzo, le piattaforme per le domande dei cittadini al bonus psicologo: fino a 50 euro per ogni seduta.

DRAMMA MUGNANO. Un bambino di 4 anni è morto a seguito di un malore a Mugnano (Napoli). Il piccolo era in casa con il nonno e la sorellina quando si è sentito male, forse per un'ostruzione delle vie respiratorie. Vani tutti i soccorsi. A far luce sulle cause della morte saranno le indagini dei carabinieri.

ARSENALE DELON. La polizia francese ha sequestrato 72 armi da fuoco e più di 3.000 munizioni nella casa della leggenda del cinema Alain Delon. Aveva anche un poligono di tiro a Douchy-Montcorbon. Tutto illegale, senza uno straccio di licenza.

Buona giornata, su Today.it.