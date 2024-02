Sara Buratin massacrata con un coltello da caccia: l'agguato alle spalle e l'ombra della premeditazione

Sara Buratin aveva 41 anni e lavorava in uno studio dentistico. Era una sportiva appassionata, ex maratoneta. Ieri è stata uccisa con un coltello da caccia, alle spalle, nel capanno della villetta della madre, a Bovolenta (Padova). Non ha avuto neanche il tempo di reagire.

L'omicidio di Sara Buratin a Bovolenta

Le ricerche si sono indirizzate immediatamente verso il compagno, Alberto Pittarello, 39 anni, che pare lei avesse lasciato da qualche tempo. Ieri l'uomo non lavorava: aveva chiesto un giorno di permesso. C'è, forte, l'ipotesi della premeditazione. Dopo l'omicidio si sarebbe gettato con il furgoncino in un fiume. A Bovolenta da ieri c'è una ragazzina di 15 anni orfana.

Alberto Pittarello le avrebbe teso un agguato in cortile, non è chiaro come si sia introdotto lì. L'ha massacrata con decine di coltellate e poi si sarebbe lanciato nel fiume Bacchiglione alla guida del suo furgone. A trovare il cadavere di Sara è stata la madre, da cui la 41enne, con la figlia adolescente, da quasi due settimane era tornata a vivere. L'anziana donna, vedova, ha poi accusato un malore. Un vicino di casa avrebbe riferito di aver visto e sentito la coppia litigare di fronte a casa, un paio di giorni prima della tragedia.

Non ha avuto il tempo di reagire

Nel giardino della villetta Sara Buratin è stata martoriata dalle coltellate inferte, senza neppure riuscire a reagire. Non ne ha avuto il tempo. Vicino al corpo senza vita è stato trovato un coltello da caccia con una lama di 15 centimetri. L'uomo, manutentore di caldaie, si è dato alla fuga con il furgone che usava per lavoro. I solchi vicino a un argine, a qualche chilometro di distanza, hanno indirizzato le ricerche: il mezzo è nel Bacchiglione in piena. Sulla sponda è stato trovato anche il cellulare. Di lui per ora nessuna traccia. L'ipotesi è che si sia tolto la vita, ma non ci sono conferme.

Alle 23 di martedì sera i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno interrotto le operazioni a causa del buio e della corrente impetuosa. L'attività riprenderà oggi alle prime luci dell'alba, scrive PadovaOggi. L'indagine sull'ennesimo femminicidio del 2024 in Italia è coordinata dal pubblico ministero Sergio Dini.

Sconvolto il sindaco di Bovolenta: Alberto Pittarello è suo parente

Sconvolto il sindaco di Bovolenta, Anna Pittarello. Tra le altre cose il compagno di Sara è un suo parente, il figlio del cugino di suo padre e questo dettaglio rende la vicenda ancora più dolorosa: "Non appena mi hanno avvisato del rinvenimento di una donna senza vita nel mio comune di residenza, mi sono subito adoperata per raccogliere più dettagli possibili della vicenda. Conoscevo personalmente Sara, una donna e una mamma fantastica che raccoglieva consensi sul lavoro, negli hobby e nella vita privata. Non riesco a immaginare cosa sia accaduto tra lei e il suo compagno", dice.

"Denunciate prima che sia tardi"

"Adesso - ha proseguito il sindaco - resta il dolore per qualcosa a cui la nostra piccola comunità non era abituata. C'è da riflettere sugli affetti, sulle problematiche di coppia. Non bastano le parole, occorre qualcosa di concreto perché la vita è un bene troppo grande per distruggerlo. Come amministrazione comunale abbiamo trasmesso le nostre condoglianze ai familiari. Adesso non ci resta che attendere gli eventi. E' probabile che verranno organizzate cerimonie collaterali in ricordo della mamma. Dovremo poi organizzarci per capire se il giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino. Ai miei concittadini - ha concluso - voglio dire che qualsiasi problema piccolo o grande che emerge nel contesto familiare ed affettivo, bisogna avere il coraggio di parlare con persone di fiducia. Tutto si può risolvere, ogni dettaglio anche minimo di violenza, prevaricazione deve essere portato alla luce. Prima che sia troppo tardi", conclude il primo cittadino.