Strage al ristorante, il test della saliva che toglie la patente, 100 milioni a Fascina e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

IL TEST DELLA SALIVA AL VOLANTE. Con il nuovo codice della strada sarà più semplice vedersi sospesa la patente, e ritirata nel caso si sia recidivi a guidare sotto effetto di alcol o droghe. Per chi è al telefonino al volante c'è la multa di 165 euro. Sul fronte stupefacenti, non bisognerà nemmeno più provare l’alterazione, basterà risultare positivi al test salivare al momento del fermo per far scattare la sospensione della patente e la successiva revoca con il divieto di conseguirla per tre anni. Non conta insomma più lo stato di alterazione psico-fisica ma la semplice positività al tampone salivare. Quindi anche chi si mette alla guida a distanza di giorni dall’assunzione di droghe potrebbe essere condannato.

100 MILIONI A MARTA FASCINA. Con tutta una serie di assemblee, inizia il dopo Silvio Berlusconi. I figli si suddividono un tesoro da oltre 6 miliardi di euro: non ci sono particolari tensioni in famiglia dove si starebbero chiudendo gli accordi per favorire un'esecuzione la più lineare possibile secondo le volontà dell'ex premier. Nessun clamore con lunghi contenziosi. Ci sarà posto anche per Marta Fascina, l'ultima compagna sposata lo scorso anno con un matrimonio non ufficiale, e quindi senza alcun valore legale. Villa San Martino ad Arcore andrà a lei, ma a Fascina andranno anche soldi, molti soldi: secondo la Stampa, 100 milioni di euro.

LA STRATEGIA DI MELONI. Meloni ha scelto come successore di Visco e nuovo governatore della Banca d'Italia il membro del direttivo della Bce Panetta e come commissario per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna dopo l'alluvione il generale Figliuolo. Se per la prima scelta poteva aspettare ancora mesi, la seconda arriva con colpevole ritardo. Cosa c'è dietro questa doppia strategia? I cv dei due tecnici non sono in discussione. L'aderenza di idee di Panetta alla maggioranza non toglie che sia un sostenitore convinto dell'indipendenza della banca centrale: ma così Meloni toglie a Salvini un argomento che sarebbe tornato fuori nella lunga campagna elettorale verso le europee. Figliuolo invece non è sgradito ai governatori (anche se Bonaccini parla di "scelta centralistica"), con cui ha collaborato ai tempi del covid, e smonta sul nascere la protesta del Pd, che aveva fortemente sostenuto l'azione del generale con Draghi e non può criticarlo troppo ora solo perché al governo c'è la destra.

STRAGE AL RISTORANTE. I russi ieri hanno colpito uno dei più popolari ristoranti di Kramatorsk, frequentato da civili, soldati, stranieri e giornalisti. Il locale era pieno all'ora di cena: almeno quattro morti (tra cui un 15enne) e 42 feriti, colpiti da un missile terra-aria S300, di solito utilizzato per la difesa antiaerea. Tra i feriti un neonato, uscito dal locale in braccio a sua madre completamente ricoperto di sangue. Kramatorsk era già stata teatro di una delle peggiori stragi di civili di questa guerra. Ad aprile 2022 un missile spazzò via la folla alla stazione centrale che aspettava di salire sui treni per evacuare a ovest: 63 morti. Putin & company hanno sempre negato di colpire volontariamente i civili, ma la distruzione del Ria Pizza è l’ennesima dimostrazione che non è così.

I RESTI DI SANDS. A cinque mesi dalla sua scomparsa, il corpo dell'attore britannico Julian Sands è stato identificato, dopo che resti umani sono stati trovati da escursionisti nelle montagne vicino a Los Angeles. Lo ha annunciato la polizia della California, precisando che la modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test. Di Sands, diventato una star per il suo ruolo in 'Camera con vista', e noto anche per i suoi ruoli in film come 'Uomini che odiano le donne' e nelle fiction tv '24' e 'Smalville', si erano perse le tracce il 13 gennaio mentre faceva un'escursione col cattivo tempo sul Monte San Antonio.

Vi segnalo inoltre, in breve:

RAGAZZO UCCISO DALLA POLIZIA. Incidenti a Nanterre, alle porte di Parigi, dopo che un poliziotto ha sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un'auto e aveva reagito alle intimazioni degli agenti che lo avevano fermato. Esplode la rivolta.

GIOVANNI DI MASSA. L'ingegnere sessantunenne italiano fermato nella notte di lunedì a Mosca con una piccola quantità di stupefacenti è riuscito a fuggire, non è chiaro come, ad Abu Dhabi, nel Golfo Persico, dove ha appoggi.

IL CASO ROVIGO. La scuola in cui un gruppo di studenti sparò pallini di gomma contro una insegnante, dopo l'intervento del ministro dell'Istruzione Valditara, ha abbassato i voti in condotta degli studenti a un 7 e a tre 6. Lo scarso peso del grave episodio nella valutazione dei ragazzi aveva fatto scalpore.

BOLLETTE, MENO AIUTI. Resta ancora aperto l'ombrello degli aiuti pubblici contro il caro bollette: confermati per le famiglie, ma ridotti per le imprese: il decreto è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

SANTANCHE' IN AULA. La ministra del Turismo Santanchè sarà in Aula al Senato il 5 luglio per comunicazioni sulla vicenda giudiziaria che la riguarda.

NASCITE IN CALO. Nel primo quadrimestre 2023 le nascite in Italia sono scese dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2022: 117.857 nuovi nati, rispetto ai 119.185.

MENO INCHIESTE IN RAI. Fra gli obblighi specifici della Rai sparisce la valorizzazione del giornalismo d’inchiesta. Invece spunta la promozione della natalità.Sono alcune delle novità presenti nel contratto di servizio 2023-2028, che disciplina i doveri ai quali la tv pubblica dovrà attenersi per i prossimi anni.

FORZA AZZURRI. Alla Cluj Arena (alle 20,45, diretta su Raiuno) si giocano i 90' più importanti degli ultimi due anni per l'Italia Under 21, che dopo aver sprecato con la Francia e rischiato con la Svizzera, deve battere la Norvegia e sperare che non ci sia il "biscotto".

KLIMT DA RECORD. L'ultimo ritratto (incompiuto) dipinto da Gustav Klimt, "Dama con ventaglio", è stato battuto all'asta per 74 milioni di sterline (ossia 86 milioni di euro) da Sotheby's a Londra, stabilendo così il nuovo record europeo per la vendita di un'opera d'arte. Resta comunque lontanissimo il record mondiale registrato in America per il "Salvator Mundi" attribuito a Leonardo da Vinci, battuto da Christie's a New York nel novembre 2017 per ben 400 milioni di dollari.

