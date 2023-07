Nuovo naufragio-strage, Suv che uccidono, ipotesi pensione a 60 anni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 3 luglio 2023.

LE BANLIEUE RIBOLLONO. Sempre alta la tensione in Francia, dove rallenta ma non si ferma l'ondata di disordini e devastazioni cominciata dopo la morte di Nahel, il 17enne che ha perso la vita durante un controllo stradale nella banlieue parigina. Scioccante quanto successo due notti fa: ignoti con un'auto-ariete in fiamme hanno attaccato la casa del sindaco di L'Haÿ les Roses, piccolo comune a sud di Parigi. Autorizzato l'utilizzo di droni per la sorveglianza. L'età media dei rivoltosi è 17 anni. Collera e frustrazione sono causate da diversi motivi, ma una tale rabbia da parte dei più giovani era "imprevedibile" secondo gli osservatori. Domenico Quirico sulla Stampa scrive che per la politica francese "le banlieue restano solo un problema, forse insolubile, di ordine pubblico, gente da tenere a bada o popolo ignoto. O peggio: che non interessa, che si allontana sempre più in abitudini e soprattutto in rancori diversi. Persino la estrema sinistra non lo considera interessante come massa rivoluzionaria".

SCRITTRICE UCCISA IN UCRAINA. Le truppe ucraine stanno cercando di attaccare la città di Bakhmut, caduta in mano russa a fine maggio. Nella notte attacco con droni russi su Kiev, feriti anche a Kherson. E' morta la scrittrice ucraina Victoria Amelina, 37 anni, rimasta ferita nel bombardamento di Kramatorsk il 27 giugno scorso, costato la vita a 12 civili. Amelina era nella pizzeria al momento dell'attacco assieme allo scrittore colombiano Hector Abad e all'ex alto commissario per la pace della presidenza colombiana, Sergio Jaramillo. Abad e Jaramillo avevano riportato solo ferite lievi. Amelina è morta nell'ospedale Mechnikov di Dnipro, aveva riportato fratture multiple del cranio. Autrice di romanzi tradotti in diverse lingue, era nata a Leopoli e aveva documentato dopo l'invasione dell'Ucraina i crimini di guerra russi nei territori occupati.

CAUSO, IL GIALLO DEL MOVENTE. "Non è vera la storia dei soldi, lui avrà provato a farle delle avance ma è stato rifiutato". A dirlo a LaPresse è un'amica della 17enne Michelle Maria Causo, uccisa a Primavalle, Roma, da un coetaneo mercoledì scorso. Secondo l'esame del medico legale la giovane non ha subito violenze sessuali, ma anche la famiglia non crede alle parole del ragazzo che durante l'interrogatorio di garanzia ha confermato al giudice che quel giorno con Michelle sarebbe scoppiata una lite perché la vittima "chiedeva 30 euro per l'hashish". Il movente del femminicidio è un giallo: le indagini proseguono. Nelle prossime ore si svolgerà presto un nuovo sopralluogo nell'abitazione del ragazzo. Gli inquirenti si concentrano sugli ambienti dello spaccio, per scandagliare la rete di piccoli pusher legata al 17enne indagato. Mercoledì i funerali di Michelle.

SUV CHE UCCIDONO. Un giovane di 20 anni contromano col potente suv di papà travolge e uccide una donna alle porte di Roma. "La Tesla correva a velocità folle contromano. Ha sfiorato noi e, 20 secondi dopo, ha ammazzato una persona", ha scritto su Facebook un testimone. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio al km 21 della provinciale Laurentina. Il giovane alla guida era accompagnato da quattro coetanei al momento dello schianto. Negativi i test di alcol e droga. Simonetta Cardone, 67 anni, che viaggiava su una Lancia Y, ha perso la vita. La Tesla è intestata al padre del ragazzo, figlio di un imprenditore che ha una società che si occupa di lavare auto di lusso.

IN PENSIONE A 60 ANNI. Con tutta probabilità Opzione donna, la via di uscita anticipata dal lavoro con il ricalcolo contributivo dell'assegno che l'ultima manovra ha limitato a una piccola platea di lavoratrici, il prossimo anno non rimarrà così com’è. Impossibile il ripristino dei requisiti in vigore nel 2022 (58 anni d'età, 59 per le "autonome", e 35 di contributi), si fa strada un'altra ipotesi secondo il Sole 24 Ore: soglia anagrafica minima di 60 anni ma con una platea molto più ampia di quella attuale (composta da sole caregiver, invalide civili in misura pari o superiore al 74% e “licenziate”). Verrebbe eliminato il cosiddetto "criteri figli" (requisito dell'età ridotto di un anno per ogni figlio, per un massimo di due anni).

NUOVO NAUFRAGIO STRAGE. Almeno 51 morti in un naufragio di migranti, undici donne e tre minori tra le vittime. Quattro i superstiti del gommone rimasto alla deriva in mare per otto lunghissimi giorni tra il Nordafrica e le isole Canarie. L'ultima tragedia ha rivelato la mancanza di coordinamento tra Spagna e Marocco nel decidere quale Stato sia incaricato del salvataggio e il conseguente ritardo nell'assistenza ai naufraghi. Quella verso la Spagna rimane una delle rotte migratorie più mortali al mondo.

Vi segnalo inoltre, in breve:

PALESTINESI SOTTO ATTACCO. Nuovo attacco israeliano nella notte su Jenin, 4 morti e 15 feriti tra i palestinesi con un missile o un drone (non è chiaro). Secondo il comando militare dello Stato ebraico, l'azione era diretta contro un centro di coordinamento dei miliziani locali.

GLI ATTENTATI DI WASHINGTON. Caccia aperta dell'Fbi all'autore di tre attentati avvenuti all'alba in tre punti diversi della capitale Washington (nessun ferito). Gli esplosivi, due confezionati con innesco a distanza e uno con molotov, hanno preso di mira banche e negozi. Ricompensa di ventimila dollari a chiunque fornirà notizie utili a individuare l'attentatore.

IL ROGO DEL CORANO. In riferimento al rogo del Corano in Svezia, il Papa si è dichiarato "indignato". "Sono disgustato da tali azioni. Qualsiasi libro considerato sacro dalla sua gente va rispettato per rispetto di chi ci crede

VERGOGNA SGARBI. Il ministro della Cultura Sangiuliano non difende Sgarbi: tante le polemiche scatenate dall'intervento del suo sottosegretario alla serata inaugurale dell'estate del Maxxi di Roma, tra esternazioni fuori luogo e volgarità varie.

LA SETTIMANA DI MELONI. Si prevede una settimana di fuoco per la premier Meloni tra il Mes e Santanchè. Domani andrà a Milano per rassicurare gli imprenditori all'assemblea di Assolombarda, poi alle Camere e visita a Varsavia con i conservatori Ue, riuniti dal 4 al 9.

L'INCIDENTE DI GEMONIO. Giuseppina Caliandro, 41 anni, camminava in centro a Gemonio (Varese) quando è stata investita e uccisa da un'auto "comparsa dal nulla" e che non si è fermata. Un incidente dai contorni oscuri.

VERSTAPPEN DA RECORD. Max Verstappen con la Red Bull domina e vince il GP d'Austria ma la Ferrari, seconda con Leclerc, mostra segni di miglioramento. L'olandese campione del mondo ha centrato la sua 42ma vittoria in Formula 1.

BUFFON SI RITIRA. Nonostante un'offerta monstre dall'Arabia (30 milioni per un anno), Gigi Buffon a 45 anni è vicinissimo al ritiro. La fine di un'era.

MARMOLADA, UN ANNO DOPO. Un anno fa, il 3 luglio 2022, il crollo di 63.300 metri cubi di ghiaccio sulla Marmolada travolse diverse cordate di alpinisti a una velocità di 50-80 metri al secondo strappando la vita a 11 persone.

ATTIVISTI IN PISTA. Un gruppo di attivisti ambientalisti ha invaso la pista di atletica durante la gara dei 400 metri ostacoli della Diamond League a Stoccolma. Si sono sistemati con uno striscione prima del traguardo, beffando i controlli.

