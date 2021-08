Tom Cruise atterra nel giardino di casa di una famiglia

Lo abbiamo visto fare di tutto all'interno della saga di Mission Impossible. Nessuno di noi sarebbe stupito se ci atterrasse con un elicottero nel giardino di casa. O forse no. Di certo lo avranno guardato divertiti i membri della famiglia di Baginton, in Inghilterra, che gli ha “prestato” il giardino per atterrare. Stavolta Tom Cruise ha stupito lontano dal grande schermo con un atterraggio “d'emergenza” nel giardino di casa di una famiglia inglese. L'aeroporto di Coventry, vicino Birmingham era chiuso e per questo è stato necessario, per il divo di Hollywood e per il suo staff, trovare uno spazio adatto a far atterrare l'elicottero su cui viaggiava Cruise. Il posto più indicato e vicino era proprio il giardino della famiglia Webb.

Quando sono andati a bussare alla porta della loro abitazione, i membri dello staff hanno spiegato che c'era un vip che doveva atterrare con l'elicottero e che era in ritardo. La famiglia ha dato la propria disponibilità senza sapere chi sarebbe sbucato dal portello del veivolo. La signora Webb ha semplicemente spiegato alla Bbc che credeva fosse una bella esperienza per i suoi bambini vedere un elicottero da vicino e per questo ha accettato l'invito. Una scelta che si è dimostrata essere ancora più eccitante quando si è svelata l'identità del personaggio famoso non appena atterrato nel giardino.

Quando l'elicottero ha toccato terra e ha aperto il portellone è apparso il divo di Mission Impossible, abituato a mezzi di trasporto anche meno comodi negli episodi della serie. Cruise è sceso e ha salutato subito i membri della famiglia. In particolare si è fermato a scherzare con i quattro bambini che l'hanno accolto con grande stupore. Ha trascorso un po' di tempo con la famiglia facendo con loro una serie di foto per poi calare l'asso dalla manica: ha chiesto ai bambini se volevano fare un giro in elicottero. Una proposta che i piccoli non potevano rifiutare. Così Cruise ha dato indicazione al pilota di rimettere in moto e portare i bambini in giro. Ha poi salutato la famiglia e si è diretto verso i suoi impegni.

L'attore doveva, infatti, presenziare a un meeting. "È stata una giornata incredibile - ha concluso la donna – è stato surreale, ancora non mi capacito che sia davvero accaduto". La presenza di Cruise nel Regno Unito è proprio legata alla realizzazione dell'ultimo episodio della serie di Mission Impossible. Si tratta del settimo episodio diretto da Christopher McQuarrie. Con il protagonista ci saranno nel cast anche Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson e Henry Czerny. L'uscita del film è prevista per il maggio 2022. A causa della pandemia è stata più volte posticipata per l'impossibilità di girare le scene che si annunciano ancora una volta spettacolari.