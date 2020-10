"Il virus dilaga, servono i lockdown locali"

"Il virus dilaga incontrollato in alcune aree del Paese. Servono lockdown locali, le misure adottate non sono sufficienti". Lo ha affermato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, a 'Omnibus' su La7.

"L'insieme delle misure sono un passo avanti - ha spiegato - ma non sono sufficienti per affrontare la circolazione del virus in questo momento. Le misure vanno prese in maniere proporzionata alla circolazione del virus e in alcune aree del nostro Paese in questo momento il virus dilaga incontrollato", ha proseguito Ricciardi. "In alcune zone l'indice di contagio è 2,5, significa che la trasmissione del virus è esponenziale e c'è bisogno di misure più aggressive - ha sottolineato - Non lo dico io, lo dice uno studio pubblicato da colleghi dell'università di Edimburgo su 'Lancet' dopo l'analisi delle esperienze di 131 Paesi in questi 7 mesi".