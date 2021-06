E' morto l'uomo con 39 mogli e 94 figli: "La famiglia più numerosa del mondo"

Ziona Chana, il capo della famiglia più numerosa al mondo è morto ieri a Mizoram, uno Stato dell'India nordorientale. A darne la notizia è stato il primo Ministro Zoramthanga sul suo profilo twitter spiegando anche brevemente – per quanto consentano le regole del social – perché Chana era così conosciuto e cosa rappresentava per tutto lo Stato. “Con il cuore pesante, Mizoram ha salutato il signor Ziona, che si ritiene sia il capo della famiglia più grande del mondo. Mizoram e il suo villaggio a Baktawng Tlangnuam sono diventati una grande attrazione turistica nello Stato proprio grazie alla sua famiglia. Riposa in pace Mr Ziona”. Un addio commosso che rende l’idea di cosa sia riuscito a costruire il 76enne nella sua vita, con ripercussioni positive anche sull’economia del Paese.

La famiglia più numerosa del mondo

Chana era il leader di una setta religiosa che praticava la poligamia. Secondo quanto riportato dai rapporti ufficiali aveva 39 mogli, 94 figli e 33 nipoti, anche se il numero esatto dei componenti della famiglia non è certo dal momento che egli stesso dichiarava ogni volta di volerla ampliare. Lo stesso primo Ministro nel suo tweet conta una moglie e cinque figli in meno, ma 3 nipoti in più. Comunque sia si tratta di una famiglia decisamente fuori dagli schemi la cui gestione però pare filasse liscia con regole rigide di orario, di divisioni di compiti. Tutti sotto lo stesso, grandissimo, tetto fatto costruire da Chana in persona.

Secondo quanto raccontato dai suoi familiari, Ziona Chana era malato dal 7 giugno e non riusciva a mangiare nulla. Soffriva anche di alcuni problemi di salute, tra cui diabete e ipertensione. Avrebbe perso conoscenza l'11 giugno, portato ad Aizawl dal villaggio di Baktawng e ricoverato all'ospedale Trinity domenica è poi deceduto poco dopo l’arrivo nella struttura. Ziona era nato il 21 luglio 1945, si è sposato la prima volta quando aveva 17 anni. La sua prima moglie è più anziana di lui di tre anni ed è considerata un riferimento per le altre, soprattutto le più giovani. Solo in un anno pare abbia sposato dieci donne. Tutti vivono in una casa di quattro piani chiamata "Chhuan Thar Run" o New Generation Home con oltre 100 stanze, ma condividono una cucina e degli spazi comune.

All’interno c’è anche una sorta di pensione che accoglie i visitatori e i curiosi che arrivano al villaggio. A Ziona era riservata una camera da letto al primo piano che ospitava a turno le diverse mogli. Quelle più giovani vivevano vicino alla sua camera sullo stesso piano, le più anziane nei dormitori al primo piano. Un’organizzazione che può apparire strana, ma che rispetta le regole della setta di cui Ziona era a capo, conosciuta come Chana Pawl e creata dal padre. La setta pratica la poligamia. Chana era davvero il capo di una famiglia numerosissima, ma è difficile stabilire se detenesse il primato mondiale. Difficile crederlo, ma ci sono altre persone secondo la BBC che rivendicano il titolo.