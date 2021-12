Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi riceve la medaglia e il diploma alla Sapienza di Roma

L'Aula Magna della Sapienza di Roma teatro della premiazione di Giorgio Parisi per il Nobel per la Fisica. A causa delle restrizioni legale alla pandemia, la cerimonia di conferimento dei premi Nobel non si tiene più al Konserthuset di Stoccolma ma nelle istituzioni presso cui lavorano i vincitori. Parisi, professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza di Roma, ha vinto il Nobel per la Fisica 2021 "per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi complessi e la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria".

Alla cerimonia di assegnazione della medaglia del Nobel a Parisi sono presenti l'Ambasciatore di Svezia a Roma, Jan Björklund, la ministra dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, e la Rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni. Presenti anche molti esponenti del mondo accademico italiano e i tanti colleghi e amici che da sempre seguono Parisi, nel suo lavoro. Il fisico è accompagnato dalla sua famiglia, la moglie, i due figli e i nipotini. "Dedico i premio a Nicola Cabibbo. È stato il mio maestro e avrebbe potuto prendere il Nobel nel 2008", ha detto Parisi poche ore prima della cerimonia, ricordando il collega scomparso.

Il 10 dicembre prossimo, per l'anniversario della morte di Alfred Nobel, alla Stockholm City Hall la Fondazione Nobel renderà omaggio ai vincitori ed i discorsi di Carl-Henrik Heldin, presidente della Fondazione Nobel, e dei membri delle istituzioni premiate, saranno intrecciati con le immagini delle cerimonie avvenute nei paesi di origine dei vincitori, come quella che si tiene oggi alla Sapienza a Roma per Giorgio Parisi. Alla cerimonia a Stoccolma parteciperà anche il re di Svezia Carlo XVI Gustavo, la regina Silvia, la principessa ereditaria Vittoria e il principe Daniel.

La diretta della premiazione di Giorgio Parisi dall'aula magna della Sapienza