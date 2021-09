Scuola, si torna tra i banchi: lunedì si parte a Bolzano, ultime Puglia e Calabria

L'anno scolastico 2021/2022 è ormai alle porte. Già lunedì 6 settembre i primi studenti torneranno tra i banchi di scuola nella Provincia di Bolzano, Suoneranno infatti in Alto Adige le prime campanelle dell'anno, mentre chiuderanno Calabria e Puglia il 20 settembre. Vediamo insieme il calendario completo regione per regione.

Anno scolastico 2021/2022: il calendario completo

Il nuovo calendario, predisposto dalle singole regioni e dalle province autonome per l'anno scolastico 2021/2022, indica che già lunedì 6 settembre suonerà la prima campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, che arriveranno alla fine del percorso il 16 giugno 2022. Dopo Bolzano sarà la volta di Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria, provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta che hanno previsto il primo ingresso a scuola per lunedì 13 settembre.

Alcune regioni hanno diversificato la ripresa, con calendari separati per i vari gradi di scuola, come nel caso del Veneto che ha scelto di partire con primarie e medie il 13 settembre, mentre le superiori potranno aspettare fino al 16. In Sardegna le scuole apriranno il 14 settembre. Il 15 settembre la campanella suonerà per gli studenti di Toscana, Molise, Campania, Liguria e Marche. Giovedì 16 settembre toccherà ad alunni e docenti del Friuli-Venezia Giulia e della Sicilia. A chiudere il calendario di ripresa per l'anno scolastico 2021/20212 saranno Calabria e Puglia (lunedì 20 settembre).

Ecco un riepilogo:

Provincia autonoma di Bolzano/Alto Adige: 6 settembre;

Valle d'Aosta: 13 settembre;

Provincia autonoma di Trento: 13 settembre;

Veneto: 13 settembre;

Emilia Romagna: 13 settembre;

Piemonte: 13 settembre;

Lombardia: 13 settembre;

Umbria: 13 settembre;

Lazio: 13 settembre;

Abruzzo: 13 settembre;

Basilicata: 13 settembre;

Emilia Romagna: 13 settembre;

Sardegna: 14 settembre;

Liguria: 15 settembre;

Campania: 15 settembre;

Molise: 15 settembre;

Marche: 15 settembre;

Toscana: 15 settembre;

Friuli Venezia Giulia: 16 settembre;

Sicilia: 16 settembre;

Puglia: 20 settembre;

Calabria: 20 settembre.

Festività e ponti per l'anno scolastico 2021-2022

Le scuole saranno chiuse in occasione delle seguenti festività:

Tutti i Santi: lunedì 1 novembre 2021

Immacolata Concezione: mercoledì 8 dicembre 2021

Natale: regioni in ordine sparso, con le vacanze che vanno generalmente dal 23 dicembre fino al 6 gennaio e al 10 per alcune (come Veneto, Puglia e Piemonte), comprendendo in ogni caso: sabato 25 dicembre 2021, domenica 26 dicembre 2021 Santo Stefano, sabato 1 gennaio 2022 Capodanno, venerdì 6 gennaio 2022 Epifania

Pasqua: domenica 17 aprile 2022

Lunedì dell'Angelo: lunedì 18 aprile 2022

Festa della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022

Festa del Lavoro: domenica 1 maggio 2022

Festa della Repubblica: giovedì 2 giugno 2022

Le vacanze di Pasqua vanno di solito dal 14 aprile al 19 aprile. Alcune regioni festeggiano anche il Carnevale, che quest'anno cade tra il 28 febbraio e il 2 marzo: Lombardia, Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Piemonte e Veneto. La festa di tutti i Santi quest'anno cade di lunedì, così come la festa della Liberazione, mentre quella dei Lavoratori si celebra di domenica.