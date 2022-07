I cani e i gatti in cerca di una nuova casa: scopri come adottarli

L’estate è la stagione spensierata per antonomasia, ma non tutti gli animali domestici lo sono. Molti si trovano soli, abbandonati e alcuni non hanno mai provato la gioia di essere circondati dall’affetto di una famiglia.

In Italia cani e gatti pronti ad iniziare una nuova vita con te, questa estate puoi conoscerli e adottarli nelle città di Ancona, Avellino, Bari, Como, Foggia, Frosinone, Livorno, Milano, Modena, Padova, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Venezia.

Vediamo i pet che cambieranno in meglio le tue giornate

Alcol

Anni: circa 11

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: vissuto con un senzatetto che lo ha maltrattato e non lo ha gestito adeguatamente, ora ha bisogno di trovare una persona che possa prendersi cura di lui, in una casa in cui ci siano suoi simili femmine

Info: Canile comunale di Bari

Città: Bari

Azzurra

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: incrocio maremmano

Malattie: non presenti

Su di lei: trovata insieme ai suoi due fratelli Blu e Senape e alle sue tre sorelle Rosa, Viola, Bianca e Lilla verranno affidati previo controlli preaffido, con regolari vaccinazioni e microchip

Info: Lega del Cane di Salerno

Città: Salerno

Cannella

Anni: circa 2 mesi e mezzo

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: tenera e giocherellona Cannella ha uno sguardo dolcissimo e chiede solo di essere coccolata. Si affida vaccinata, chippata, sverminata

Info: Un musetto per amico

Città: Cassino (Frosinone)

Chicco

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: un sorriso che conquista al primo sguardo, Chicco è un cagnolone simpaticissimo, che aspetta solo di essere adottato

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Città: Roma

Eva

Anni: circa 1 anno e mezzo

Sesso: femmina

Genere: boxer

Malattie: non presenti

Su di lei: buona e giocherellona, è adatta a persone dinamiche e giovani date le caratteristiche della razza. Ancora non testata con cani maschi, ma non dovrebbe avere problemi

Info: Anita Onlus

Città: Ancona

Gattino bianco e rosso

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: piccolo e dal musetto delizioso, ancora non ha provato l’affetto di una famiglia, ma sa di non voler trascorrere la sua vita da solo

Info: Amici del rifugio Mamma Rosa

Città: Venezia

Gedeone

Anni: 3

Sesso: maschio

Genere: segugio

Malattie: nessuna

Su di lui: abituato ad andare in passeggiata è un cane simpaticissimo, compatibile con i suoi simili. Si affida sterilizzato

Info: Amici per un pelo

Città: Como

Maikol

Anni: 3 mesi circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: dolcissimo e simpaticissimo si trova in calabria, ma può essere adottato in tutta Italia. Si affida sverminato, chippato, vaccinato e spulciato dopo controlli pre affido e disponibilità a quelli post affido

Info: I Randagi della Ferrovia

Città: Reggio Calabria

Nadir e Raya

Anni: 8 mesi circa

Sesso: maschio e femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di loro: molto vivaci e affettuosi, sono pronti a circondarvi di amore e allegria. Si affidano vaccinati, microchippati e sterilizzati

Info: Rifugio per cani Agrilia

Città: Perugia

Nera

Anni: 10

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Nera ha un carattere dolcissimo e anche se è molto timida, va d’accordo con i suoi simili. Si affida chippata, vaccinata, sterilizzata e con trattamenti antiparassitari

Info: A Largo Raggio

Città: Foggia

Nino

Anni: 1 circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio terrier

Malattie: nessuna

Su di lui: non ha molta fiducia negli uomini perché ha trascorso la maggior parte della sua vita senza una guida, per questo ora è alla ricerca di una persona paziente che poco alla volta lo aiuti a superare la sua diffidenza

Info: Canile comunale di Livorno

Città: Livorno

Rocco

Anni: 12

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: anche se ha un passato difficile alle spalle, Rocco non ha perso il suo carattere dolce e allegro. Infatti, ama correre, circondarsi della compagnia delle persone ed è sempre in cerca di coccole. Da verificare compatibilità con altri cani, nel caso meglio se femmine

Info: Canile di Presina- Parco zoofilo San Francesco?

Città: Padova

Rudy

Anni: 3

Sesso: maschio

Genere: simil molosso

Malattie: non presenti

Su di lui: dinamico, esuberante, ma ubbidiente e un cane curioso e collaborativo. Protettivo nei confronti di chi si prende cura di lui, è in cerca di una famiglia esperta di molossi e simili in un ambiente in cui non ci sono né suoi simili né bambini. Si affida castrato, vaccinato, negativo a lesmania

Info: Ris_Per Rifugio per Animali?

Città: Modena

Snoopy

Anni: 1

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Snoopy è un cane giocherellone che ama andare in passeggiata ed è in cerca di una persona che voglia intraprendere un percorso educativo con lui, affiancato da un esperto. Si affida vaccinato e chippato previo colloqui pre e post affido

Info: Pet Rescue Italia ?

Città: Milano

Zorro

Anni: circa 2 mesi e mezzo

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Zorro insieme al suo fratellino Scarabocchio è pronto a essere adottato dalla Campania in su dopo un controllo a domicilio. Verranno affidati dopo aver completato la profilassi

Info: Con Fido nel Cuore

Città: Avellino

I cani e i gatti che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati all'interno delle associazioni! Se volete adottare un quattro zampe non dovete fare altro che visitare le onlus.

Per conoscere altri pet in cerca di una nuova famiglia, continuate a seguire la nostra rubrica.