Arredamento: cambiano le mode e gli stili, ma una costante rimane fissa da oltre 100 anni

Nell’arco di un secolo possono accadere tante cose. Pensate solo alle rivoluzioni industriali e tecnologiche degli ultimi 100 anni e capirete che è molto difficile, per un’azienda, di qualunque settore essa sia, rimanere sulla cresta dell’onda per tanto tempo.

La sfida sta nel mantenersi sempre al passo con innovazioni e trend di mercato e rimanere, allo stesso tempo, sempre fedele a sé stessa, alla propria filosofia, alla propria ragion d’essere.

Ginestri Arredamenti: passione per la casa da oltre 100 anni

Eppure, c’è chi l’ha fatto e, da oltre 100 anni, rimane un punto di riferimento in tutta la Romagna. Nel 2017, il Gruppo Ginestri, storica azienda dell’arredo italiano, ha soffiato a pieni polmoni sul traguardo delle 100 candeline e, oggi, a sei anni di distanza da quell’anniversario storico, continua a crescere e rinnovarsi, nel rispetto di quell’idea iniziale, che il fondatore, Edgardo Ginestri, aveva fatto propria sin dal principio: trasmettere ai suoi clienti la passione per la casa.

Saper arredare la casa, infatti, non è cosa da tutti: ci vuole esperienza, intelligenza spaziale, gusto estetico e, perché no, anche una buona preparazione su materiali, tessuti e ultime tendenze d’arredo funzionali e di qualità. Insomma, non c’è dubbio che l’aiuto di un esperto non può che fare comodo.

Ecco, allora, cosa non è cambiato, a dispetto di mode, nuove tendenze e nuovi stili che, nei vari decenni, si sono imposti: il Gruppo Ginestri, una realtà condotta ancora dalla Famiglia Ginestri ora alla quarta generazione, ha raggiunto numeri importanti:

Primo showroom assoluto nella provincia romagnola e tra i primi della Regione;

assoluto e tra i primi della Regione; 10.000 mq di esposizione suddivisi in due showroom adiacenti;

suddivisi in due showroom adiacenti; Area di 5.000 mq adibita a magazzino e falegnameria ;

adibita a ; Uno staff di oltre 50 dipendenti tra falegnami, consulenti, arredatori, montatori.

I motivi di un successo ultracentenario

Una crescita costante che ha permesso a Ginestri di rimanere un punto di riferimento del settore in tutta l’Emilia Romagna per oltre 100 anni e che ha ragioni precise:

• La Linea Ginestri Arredamenti: offre prodotti selezionati e realizzati in esclusiva, da affiancare a una produzione propria artigianale, caratterizzata dal massimo livello di personalizzazione e dalla ricerca delle migliori finiture, in grado di aggiungere un elemento estetico e di design unico all’alto valore funzionale di arredi progettati con materiali funzionali ed ecocompatibili.



• La Linea Ginestri Prima Casa: è pensata anche per offrire un prodotto di qualità e duraturo nel tempo certificato da Ginestri, giovane e dal taglio moderno, con un particolare attenzione alla convenienza e al prezzo, in modo da essere accessibile anche a giovani coppie che hanno necessità di arredare la loro prima casa o famiglie interessate ad arredi per la casa al mare, evitando i prodotti della Grande Distribuzione.



• La Forza Vendita formidabile: un punto di forza dell’azienda, per competenza, formazione e disponibilità sono gli arredatori, architetti e geometri di Ginestri, pronti a offrire una consulenza personalizzata nella progettazione degli spazi di casa.



• Utilizzo di tecnologia 3D: le applicazioni tecnologiche alla realtà virtuale, negli ultimi anni hanno trovato grande apprezzamento tra il pubblico nel settore dell’arredo, per la capacità di rendere l’esperienza di scelta e di acquisto più coinvolgente e interattiva. Si tratta di strumenti di prototipazione veloce, in grado di mostrare al cliente una composizione di arredamento in scala 1:1, come può essere una cucina o un soggiorno, sviluppata in tempo reale dall’arredatore sulla base delle necessità del cliente, tramite uno schermo di un PC, un proiettore o un visore oculare.



• Montatori e installatori esperti: un team sempre disponibile nelle fasi post-vendita. Un’esperienza di acquisto unica che arriva fino alla casa del cliente, per un servizio chiavi in mano e un prodotto pronto all’uso.

Un rinnovamento aziendale all’insegna di tradizione e innovazione tecnologica

Ecco, allora, che, dagli esperti falegnami fino ai navigati arredatori, armati di proiettori e visori per la Realtà Aumentata e Virtuale, Ginestri riesce a racchiudere in sé sia la forza immutabile della tradizione che la spinta in avanti dell’innovazione tecnologica.

Due elementi che sono alla base anche dell’attuale rinnovamento aziendale, che punta su nuovi servizi, su tanta ricerca di nuovi prodotti e materiali e sulla collaborazione di nuovo personale specializzato nell’utilizzo delle più moderne tecnologie di progettazione virtuale dell’arredamento. Il tutto, con un unico obiettivo in testa: continuare così per altri 100 anni.

Non rimane, dunque, che vedere con i propri occhi e in scala 1:1 l’arredamento dei propri sogni, andando a far visita a entrambi gli showroom di Ginestri, presso via Campo Maggio 24 a Rocca San Casciano (Strada Statale 67 km 166 Loc. Campomaggio) oppure scoprire subito le due esposizioni con due tour virtuali ai seguenti link: TOUR Ginestri Arredamenti e TOUR Ginestri Prima Casa.