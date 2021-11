Black Friday e intrattenimento: sconti su Amazon Music, piattaforme streaming e gaming

Libri, abbonamenti a piattaforme di streaming, console per videogame. E ancora musica "gratis" e spettacoli. Il Black Friday 2021 sarà l'occasione per gli amanti dell'intrattenimento e della cultura per scoprire nuove passioni o alimentarle, il tutto approfittando dei super sconti del "venerdì nero".

Black Friday 2021: sconti sull'entertainment

Se siete persone avventurose potete pensare di approfittare degli sconti del Black Friday per organizzare un viaggio, se siete tipi più "casalinghi" e amate intrattenervi stando seduti comodamente sul divano di casa, vi segnaliamo i must have da mettere nel carrello il prossimo 26 novembre (sì, il giorno del Black Friday). Se invece amate stare in casa o muovervi lo stretto necessario, ma non sapete rinunciare all'attività fisica, scoprite abbigliamento e accessori per lo sport di questo Black Friday.

Libri a profusione

Per gli amanti della lettura il numero dei libri è sempre un problema...di spazio. La stragrande maggioranza sono accumulatori seriali di romanzi e non possono rinunciare ad averne sempre di nuovi. Il Black Friday è l'occasione per acquistare libri a prezzo di saldo. La legge Levi del 2020 impone uno sconto massimo sui libri del 15% (esteso al 20 in particolari circostanze), ma è possibile fruire di sconti dal 50 al 70% per libri non di primo pelo, romanzi classici o che, a loro modo, hanno fatto la storia. In libreria o nei più noti portali online è possibile trovarne a migliaia, divisi per categoria e argomento.

Piattaforme di streaming

Sono il fenomeno degli ultimi anni e continuano ad avere un peso fondamentale nel mondo dell'entertainment domestico. Le piattaforme di streaming offrono ogni anno sconti in vista del Black Friday, e anche quest'anno non sarà diverso. Che siate della "parrocchia" Netflix, che preferiate Prime Video, o siate fedeli alle proposte di Sky (Now TV), sarà possibile approfittare di sconti a pacchetto sul prezzo mensile degli abbonamenti o addirittura di mensilità gratis.

Immaginate di poter godere di centinaia di film e serie tv, seduti comodamente sul divano, e per di più risparmiando in maniera consistente sul prezzo complessivo dell'abbonamento

Sempre in tema di video e streaming, è bene ricordare che siamo molto vicini al switch off del digitale terrestre e per vedere la tv come siamo abituati ogni giorno, bisognerà correre ai ripari. Ci sono due strade: comprare un televisore nuovo, oppure munirsi di un decoder satellitare tivùsat, in grado di garantire qualità di segnale e ricezione.

Per gli amanti della musica

Con il Black Friday 2021 fanno festa anche gli amanti della musica. Gli appassionati che approfittano degli sconti novembrini per acquistare i vinili - tanto tornati di moda negli ultii anni - sono molti, così come quelli alla ricerca di un nuovo giradischi o di un impianto Hi-Fi di ultima generazione. Ma sono le piattaforme di musica in streaming a farla da padrona, e in questo senso impossibile rinunciare alla super offerta di Amazon Music, che offre tre mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited a tutti i nuovi iscritti (anziché uno).

Gaming e console

Per i più giovani ma non solo: con il Black Friday è possibile approfittare di grossi sconti anche sulle piattaforme del gaming. In particolare sarà possibile acquistare videogame in sconto della galassia Sony, con titoli per Playstation 4 e PlayStation 5 con "tagli" di prezzo fino al 60%. Disponibili anche sconti "ad hoc" per il servizio in abbonamento che permette di accedere a tutta una serie di servizi aggiuntivi.

Stesso tipo di promozioni sono offerte per il Black Friday 2021 anche dai rivali di Xbox, con una lunga serie di titoli giocabili con sconti del 50%. Offerte che per gli appassionati di gaming non possono essere sottovalutate.