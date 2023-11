Lavorare insieme per un futuro più sostenibile: il ruolo delle Comunità Energetiche

La maggior parte delle persone ha, ormai, ben chiaro il fatto che è necessario impegnarsi per raggiungere l’obiettivo di un futuro più sostenibile.

Per ottenere questo risultato, però, è fondamentale che si lavori a livello collettivo, offrendo il proprio, personale, contributo.

Ogni persona, infatti, ha il potere di fare la differenza e contribuire a creare un mondo più sostenibile per le generazioni future.

Disponendo della consapevolezza di tale situazione, sono diverse le azioni che possono essere effettuate, a livello individuale, per raggiungere lo scopo prefissato.

Per quanto riguarda gli acquisti quotidiani, per esempio, si possono prediligere prodotti con imballaggi riciclabili o biodegradabili, nonché optare per prodotti locali e biologici, utili a ridurre l’impatto ambientale del trasporto.

O ancora, in casa, utilizzare tecnologie innovative come i termostati intelligenti o i sensori di movimento per ridurre e ottimizzare il consumo energetico.

In ottica di transizione energetica una delle soluzioni più efficaci è quella di entrare a far parte di una Comunità Energetica, opportunità aperta ad imprese, Pubblica Amministrazione e privati.

Insieme per la sostenibilità

Il tema della sostenibilità è molto sentito da due importanti aziende, che hanno dato vita ad una collaborazione. Iren Luce Gas e Servizi e la banca digitale BBVA Italia, gruppo bancario multinazionale spagnolo, hanno infatti deciso di impegnarsi, insieme, per raggiungere il traguardo di un futuro più green.

La partnership si pone, come obiettivo principale, quello di contribuire alla transizione energetica e digitale nel territorio, creando benefici ambientali ed economici per i cittadini coinvolti.

Per fare ciò, Iren e BBVA Italia promuovono l’efficienza energetica attivamente, attraverso la creazione di Comunità Energetiche.

È in quest’ottica che, dalla collaborazione tra le due aziende, è nato il ‘Progetto Sostenibilità’, concretizzatosi nella realizzazione di una Comunità Energetica a Baganzola, a pochi chilometri da Parma, in un condominio di edilizia convenzionata dalla Cooperativa Parma 80.

Il progetto prevede che vengano installati dei pannelli solari fotovoltaici sul tetto del condominio: questo consentirà la produzione di energia pulita al 100% ed eviterà l’emissione, nell’atmosfera, di 20 tonnellate di CO2 all’anno.

Inoltre, questo porterà, anche, ad un vantaggio economico, riducendo l'ammontare delle bollette energetiche per i cittadini che abitano il condominio.

Il ‘Progetto Sostenibilità’ contribuisce a promuovere uno stile di vita basato sulla sostenibilità a 360°, coinvolgendo, quindi, l’aspetto sociale, economico ed ambientale della comunità.

Un’opportunità alla portata di tutti

Quello di Baganzola è l’esempio più semplice e diffuso di Comunità Energetica: l’autoconsumo collettivo.

Si tratta di una comunità i cui membri, siano essi clienti finali o produttori, si trovano nel medesimo edificio o condominio.

Fare questo consente di ottenere diversi benefici immediati.

A livello economico, si ha una riduzione della bolletta energetica condominiale, si ha accesso agli incentivi economici erogati dal GSE e si può vendere l’energia fotovoltaica prodotta a terzi.

Decidere di far parte di una Comunità Energetica significa, anche, migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, grazie all’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Questo dona maggior valore all’immobile.

Tale scelta si ripercuote, inoltre, sull'aspetto ambientale: produrre energia con le fonti rinnovabili, infatti, riduce l’impatto ambientale e le emissioni di CO2, allineandosi alle disposizioni europee riguardo classe ed efficienza energetica.

Comunità Energetica: cos’è e come funziona

In generale, per Comunità Energetica si intende un’associazione volontaria di cittadini, enti o imprese che si uniscono e collaborano per produrre, consumare e gestire energia rinnovabile in modo condiviso, attraverso uno o più impianti locali.

Per poter istituire una Comunità Energetica, devono essere presenti 3 componenti fondamentali: uno o più soggetti produttori, cioè i proprietari degli impianti di produzione, un gruppo di persone che utilizzano, virtualmente, l’energia prodotta dagli impianti e, infine, una figura di coordinamento, detta ‘referente’.

Il concetto innovativo su cui si basa questo nuovo modello energetico è quello di ‘autoconsumo virtuale’.

Non è necessario, infatti, che tutti i soggetti facenti parte della Comunità Energetica siano collegati agli impianti di produzione condivisi; lo scambio di energia tra produttori e consumatori avviene virtualmente, passando dalla rete elettrica nazionale.

I dati relativi a produzione e consumo vengono, poi, ricostruiti in modo preciso e puntuale e trasmessi agli interessati.

Chiunque desideri rendere il proprio condominio una Comunità Energetica può contare sull'assistenza di Iren Luce Gas e Servizi.

L’Azienda, infatti, mette a disposizione degli utenti la propria esperienza tecnica e professionale, supportando il condominio durante tutte le fasi del processo, dal servizio di vendita e installazione degli impianti fotovoltaici, a tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici necessari, senza lasciare alcun onere a carico del condominio.