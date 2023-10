Il digitale è il mestiere del presente, ma servono competenze

La maggior parte delle aziende, ormai, si muove anche in campo digitale. Non tutte lo fanno in maniera professionale, ma in generale si è capito che è fondamentale essere presenti anche online e sulle piattaforme.

Il digitale è ancora per larga parte una terra inesplorata e con la pandemia si è vista l’importanza della rete. I cambiamenti e le evoluzioni della tecnologia hanno trasformato anche l’orizzonte lavorativo: molte persone infatti hanno deciso di acquisire nuove competenze proprio nel digitale e cercare nuove opportunità in un settore che sembra non conoscere crisi.

Le aziende investono nelle professioni digitali

Oggi, infatti, è più facile trovare lavoro se sei hai skill nel digitale.Le richieste delle aziende vanno sempre più in questa direzione e i numeri dicono che anche gli stessi brand investono sempre di più in questo senso.

In un futuro prossimo la maggior parte dei lavori richiederanno skills di tipo digitali. Non a caso l’offerta di corsi e master su questi temi è in costante aumento. Ma che cosa scegliere in un mare di offerte?

Un evento dedicato al digital marketing a Forlì

Romagna Digital Valley, una startup innovativa Benefit il cui obiettivo è trasformare la Romagna in un polo digitale, ha lanciato l’evento “Digital. And You?”, una giornata in cui i partecipanti potranno immergersi in uno spazio poliedrico dedicato al digital marketing tra speech, giochi e testimonianze di professionisti del settore.

L’evento (gratuito), che si terrà presso la sede di Romagna Digital Valley a Forlì sabato 14 ottobre dalle 9:45 alle 16:30, in via Costanzo II -13, è rivolto ai giovani tra i 20 e i 30 anni che sono appassionati dell’argomento e vogliono intraprendere un nuovo percorso.

Tra i protagonisti della giornata ci saranno gli Early Adopters, giovani ragazzi appassionati di innovazione, che sono riusciti a fare del digitale una professione e che hanno già completato la prima edizione del Master organizzato da Romagna Digital Valley;oltre a loro, Elisa De Portu, Head of Digital di Integra Solutions, esperta di Digital Marketing; Marco Biasin, imprenditore e-commerce, collaboratore dell'Università di Bologna ed esperto del food online.

Learning by doing

L’obiettivo è quello di “imparare facendo” (“learning by doing”). Queste le caratteristiche del Master in Digital Skills ideato da Romagna Digital Valley, dove la didattica è basata soprattutto sulla pratica. Non solo libri né lezioni meramente frontali, ma apprendimento diretto sul campo, anche tramite formati innovativi quali il Job Shadowing (affiancamento a professionisti), Digital Challenge (sfida su un problema reale avanzato dall’azienda), Business Visiting (Incontro con le imprese del territorio presso le loro sedi), Drink Thinking (aperitivi informali con professionisti).

In tessuto sociale e industriale come quello italiano, composto soprattutto di piccole e medie imprese, i giovani costituiscono un motore fondamentale. Contemporaneamente, nel mercato c’è un grande spazio per il digitale e c’è un grande bisogno di talenti: quale migliore occasione per acquisire le skills del futuro?