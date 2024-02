Robee, il robot made in Italy pensato per svolgere lavori faticosi e pericolosi

Sono in grado di dirigere un’orchestra o di affrontare una conferenza stampa, i robot umanoidi ormai sono sempre più una realtà entrata a far parte della nostra quotidianità, anche quella lavorativa. Sempre più aziende stanno pensando di introdurre automi in grado di affiancare gli operai e occuparsi di tutti quei lavori usuranti dal punto di vista fisico e mentale. In questo contesto si inserisce Oversonic, una software company. Fondata nel 2020 l’azienda è totalmente Made in Italy perché ha il suo centro nevralgico e tecnologico a Besana Brianza, nella provincia di Monza e della Brianza.

L’azienda impegnata nella progettazione e realizzazione di robot umanoidi cognitivi ha dato vita a RoBee, che coadiuverà gli addetti nei lavori più stancanti, per permettergli di dedicarsi a mansioni che li valorizzino al meglio.

RoBee, un umanoide dotato di Intelligenza Artificiale

RoBee è l’orgoglio della starup Oversonic perché rappresenta il futuro delle industrie e la possibilità di migliorare la qualità del lavoro. Il robot dotato di intelligenza artificiale, ha una struttura corporea che replica la meccanica del corpo umano. Il dispositivo alto 185 cm, ha un peso massimo di 120 kg e può svolgere ogni tipo di operazione, come prendere, premere, lasciare e perfino indicare grazie ai 40 giunti mobili. Riesce persino a trasferire le sue capacità cognitive in tempo reale e nello stesso tempo è in grado di muoversi nell’ambiente attraverso i sensori che “collaborano” con una serie di algoritmi complessi. Proprio questo sistema di visione che è legato all’Intelligenza Artificiale gli consente di riconoscere le persone e di muoversi evitando gli ostacoli e decidendo a seconda dei casi il comportamento da assumere.

La cognitività è uno degli aspetti peculiari di RoBee

Uno degli aspetti più importanti di RoBee è la capacità di dialogare tramite voicebot, un software che consente di interagire in maniera autonoma e implementando i progressi nel corso del tempo. Oltre a saper riconoscere diverse lingue e leggere, si sviluppa attraverso la piattaforma Open AI. A questo si aggiunge un sistema di Cloud che aiuta ad avere sotto controllo gli aggiornamenti in tempo reale. In questa maniera si riducono tutti i possibili malfunzionamenti. Infine, RoBee è dotato di una batteria che assicura circa otto ore di autonomia. Grazie all’intuizione di Oversonic, il futuro in cui uomini e robot convivono è già cominciato.