Mappatura delle colonnine di ricarica e servizio di soccorso stradale: tutto in un’unica app

Lo sviluppo della e-mobility non dipende solo dall’aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici. Questa diffusione, infatti, non può prescindere dalla creazione da un lato di un'infrastruttura per la ricarica affidabile e diffusa in modo capillare sul territorio e dell’altro di servizi e tecnologie che facilitano l’accessibilità a questa rete di ricarica.

Un’app a misura di e-driver

Tra i servizi che facilitano l’accesso alla rete di ricarica c’è Recharge Around, l’app di Repower che censisce le colonnine di ricarica presenti sul territorio.

Gli e-driver che scaricheranno questa app avranno sul proprio smartphone uno strumento di navigazione, in grado di dargli visibilità in real time dei punti di ricarica dislocati lungo il loro percorso di viaggio.

Una volta individuata la stazione di ricarica più vicina, l’app permette di consultare i dettagli e le caratteristiche della colonnina, verificare la disponibilità delle prese e impostare il tragitto per raggiungere la struttura nel minor tempo possibile.

Sempre tramite l’applicazione, l’utente può avviare e porre fine al processo di ricarica e, una volta terminata l'operazione, lasciare una recensione – anche corredata da immagini – della propria esperienza a beneficio dell’intera community di e-driver.

Un soccorso stradale dedicato

Ma la funzionalità di Recharge Around non si esaurisce nella mappatura dei network di ricarica. Chi utilizza l’app, infatti, può usufruire del servizio di soccorso stradale che consente, in caso di batteria completamente scarica, di ricevere assistenza stradale su tutto il territorio nazionale. Come? Comunicando il proprio punto di fermo seguendo le istruzioni presenti sull’app.

Questo servizio al guidatore è un’esclusiva Repower – in collaborazione con Europ Assistance VAI – ed è offerto a titolo gratuito ed esclusivamente ai veicoli full electric.