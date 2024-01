Pedalare per l’Italia non è mai stato così semplice: mappe interattive e punti di ricarica per e-bike

Le nostre idee, i nostri valori, modellano le nostre abitudini. La crescente attenzione da parte delle persone verso la sostenibilità e la tutela dell’ambiente, quindi, contribuisce a codificare nuovi comportamenti, dalla nostra alimentazione fino al nostro modo di viaggiare.

Questa sensibilità ecologica sempre più diffusa è una delle principali ragioni del boom avuto negli ultimi anni dal cicloturismo, attività capace di coniugare il piacere del viaggio e dello sport outdoor con i valori di uno stile di vita improntato su un approccio sostenibile all’ambiente.

Un circuito che elettrifica le ciclovie d’Italia

L’aumento dei cicloturisti è stato accompagnato dallo sviluppo di infrastrutture e tecnologie dedicate alla fruizione di questa attività, come per esempio DINAclub di Repower, il primo circuito che elettrifica le ciclovie d’Italia, offrendo agli e-biker sia uno strumento di ricarica, sia la possibilità di scaricare gratuitamente mappe, anche in modalità offline, tramite komoot l’app leader negli sport outdoor.

In che modo? Inquadrando degli appositi QR code presenti su DINA, l’esclusiva rastrelliera di ricarica per e-bike.

Entrare nel circuito DINAclub rappresenta anche una grande opportunità di visibilità per le strutture ricettive. Tutte le stazioni di ricarica del circuito sono infatti segnalate sui percorsi ciclabili dall’app sia come punto di sosta sia come provider del servizio di ricarica e hanno un accesso privilegiato a una community di oltre 30 milioni di utenti presenti su komoot.

Una rastrelliera dal design innovativo

Infine, aderendo a DINAclub, a disposizione delle aziende DINA – la rastrelliera di ricarica ideata dal Compasso d’Oro alla Carriera Makio Hasuike, può ospitare fino a 7 bici e consente la ricarica contemporanea di 3 e-bike.

Adatta tanto agli spazi aperti quanto agli spazi chiusi, ciascuna rastrelliera è affiancata da un totem che indica l'appartenenza della struttura a DINAclub rendendola visibile ai biker.