Il futuro dell'energia è green: soluzioni fotovoltaiche per le aziende

Negli ultimi anni si è registrata una vera e propria svolta epocale in materia di sensibilità ecologica. “Sostenibilità”, “transizione energetica”, “fonti rinnovabili”, sono tutti termini sempre più ricorrenti non solo nel dibattito pubblico, ma anche nel nostro vocabolario quotidiano.

Non deve stupire allora che, parallelamente a una crescente attenzione nei confronti dell'ambiente, si sia sviluppato un interesse sempre maggiore verso modelli energetici sostenibili, che producono energia da fonti rinnovabili, come l’eolico e il fotovoltaico.

I progressi del fotovoltaico

L’energia solare, in particolar modo, sta cominciando ad occupare un ruolo sempre più rilevante all’interno del settore energetico. A rendere possibile questo balzo in avanti sono sia gli sviluppi tecnologici del fotovoltaico – che garantisce quindi una maggior efficienza energetica –, sia un significativo calo dei costi di produzione degli impianti.

Dotarsi di un impianto fotovoltaico, insomma, non è solamente una scelta ecologica, ma vuol dire anche investire in una tecnologia affidabile, con costi di produzione competitivi e consumi efficientati.

Repower, in quanto azienda protagonista nei processi di transizione energetica, intercettando questo trend in crescita si è recentemente attivata anche nel fotovoltaico per le aziende, siglando una partnership con Erreci, da vent’anni punto di riferimento in Italia per il fotovoltaico industriale.

SOLE: una soluzione “chiavi in mano” per le aziende

Il frutto di questa collaborazione è SOLE, una soluzione integrata che copre tutte le fasi del processo di realizzazione degli impianti fotovoltaici: progettazione, installazione, consegna “chiavi in mano” e assistenza durante l’intero ciclo di vita del prodotto.

La soluzione proposta da Repower prevede innanzitutto un’analisi gratuita dei consumi energetici e delle esigenze delle aziende, per individuare le soluzioni tecniche più funzionali agli obiettivi, così da progettare un impianto su misura.

Squadre specializzate, poi, seguiranno l’installazione dell’impianto fotovoltaico passo dopo passo, mentre un servizio di manutenzione monitorerà con regolarità i parametri di funzionamento, così da garantire l’efficienza e la produttività dell’impianto nel corso del tempo.

Questo servizio che Repower mette a disposizione alle aziende si caratterizza per il suo approccio sartoriale, non solo per l’alto livello di personalizzazione della progettazione dell’impianto, ma anche perché mette a disposizione delle aziende diverse modalità di accesso all’energia solare.