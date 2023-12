Make Italy Green - Energia in movimento: una campagna di sensibilizzazione che riguarda tutti

Oggi le energie rinnovabili sono al centro del dibattito, sia per il loro contributo nella riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili e di emissioni di CO 2 in atmosfera, sia per ciò che concerne l’indipendenza energetica del Paese.

Energie rinnovabili: con maggiore consapevolezza e con il coinvolgimento di tutti, possiamo fare ancora di più

A riguardo, gli italiani sono preoccupati per il Pianeta che si trova ancora spesso a fronteggiare sfide significative ma ripongono anche grandi speranze nelle energie rinnovabili.

Da una ricerca condotta da IPSOS per l’Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili scopriamo, infatti, che il tema è abbastanza conosciuto, con un 13% degli italiani che identifica tutte le energie rinnovabili con precisione e un 77% che ne identifica una buona parte. Rimane un 10% che fa ancora confusione tra energie rinnovabili e non rinnovabili.

Insomma, se si riscontra sicuramente una maggiore consapevolezza del problema e una più alta sensibilità verso la tutela dell’ambiente, il vero problema risulta essere la scarsa conoscenza delle mosse successive, ovvero quelle che riguardano l’autoproduzione di energia.

Un sondaggio condotto da E.ON Foundation conferma i risultati della ricerca IPSOS. Mostra, infatti, come l’85% degli italiani si dica preoccupato per il futuro dei propri figli e per la loro qualità della vita in futuro.

Anche in questo caso, però, si nota un’altra faccia più “virtuosa” della medaglia, con l’83% degli intervistati che crede nell’importanza delle proprie azioni quotidiane per dare un contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

#MakeItalyGreen: sensibilizzare, informare, coinvolgere

Ed è sulle piccole azioni di ciascuno che ha deciso di fare leva proprio E.ON, uno dei principali operatori nazionali nel settore energetico, con una campagna di sensibilizzazione, di informazione e di coinvolgimento attivo della popolazione.

Con Make Italy Green - Energia in movimento, E.ON accompagna tutti attraverso la transizione energetica, offrendo i mezzi per migliorare nel concreto il nostro approccio alla sostenibilità.

E.ON lo fa nel modo che conosce meglio, proponendo cioè soluzioni energetiche più efficienti per le abitazioni e per le vetture: impianti fotovoltaici, mobilità elettrica, climatizzazione più sostenibile dimostrando che, ognuno può attivarsi per migliorare le cose.

La stessa E.ON mostra e racconta i suoi progetti di sostenibilità che toccano corde molto attuali come la riforestazione, la tutela degli ecosistemi e della biodiversità marina e la sensibilizzazione nelle scuole.

Boschi E.ON: riforestare il territorio e riqualificare le città

L’iniziativa Boschi E.ON è nata nel 2011 con l’obiettivo di riforestare il territorio italiano. Un progetto sviluppato inizialmente in riserve e parchi naturali, ma che oggi punta alla riqualificazione urbana di città e aree densamente popolate, per migliorarne la qualità dell’aria e per ridurne le isole di calore.

Ad oggi, grazie a Boschi E.ON e alla collaborazione con Rete Clima, società no profit che supporta le aziende in percorsi di sostenibilità e di decarbonizzazione, E.ON ha già piantato in 9 regioni italiane ben oltre 111 mila alberi, comprensivi di una trentina di specie arboree e arbustive diverse.

Un’iniziativa che incarna perfettamente il modello di business di E.ON e che coinvolge sia i propri clienti, con sottoscrizioni e offerte dedicate, che consentono di attivare la piantagione di un albero in Italia, che i propri dipendenti, chiamati con numerose progettualità a tema ambientale a fare, ad esempio, attività di volontariato.

Energy4Blue: tutelare gli ecosistemi e la biodiversità marina

Energy4Blue è un insieme di iniziative di E.ON dedicate alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità marina, portate avanti in partnership con associazioni internazionali come IOC-UNESCO, e locali come Filicudi Wildlife Conservation.

Con IOC-UNESCO, nel 2022 E.ON ha dato vita al progetto Save the Wave, dedicato alla riforestazione della specie marina Posidonia oceanica, nel Golfo di Mondello a Palermo e intorno alle Isole Tremiti nell’area del Parco Nazionale del Gargano.

Il proliferare di questa pianta endemica del Mar Mediterraneo crea vaste aree verdi sottomarine, che non solo costituiscono habitat ideali per favorire la biodiversità e la presenza di molluschi, pesci e crostacei, ma producono anche ossigeno, catturando così biossido di carbonio dall’atmosfera.

Con Filicudi Wildlife Conservation, invece, dal 2021 E.ON ha inaugurato a Filicudi il Pronto Soccorso delle tartarughe marine, svolgendo attività di educazione ambientale, anche con studenti.

Summer School e Scuole E.ON: promuovere la sostenibilità tra le nuove generazioni

Nell’ambito dei progetti legati alla biodiversità marina, E.ON insieme ai partner nel 2023 ha attivato le Summer School alle Isole Tremiti e nel Golfo di Palermo, nelle quali docenti e studenti, sia di scuole medie che universitarie, hanno potuto partecipare ad attività in barca e di snorkeling per osservare biocenosi costiere, grotte semi-sommerse e assistere a lezioni sulle tecniche di reimpianto di Posidonia oceanica.

Il progetto Scuole E.ON, in collaborazione con Pleiadi e Meteo Expert, porta, invece, il tema della sostenibilità dentro le scuole, coinvolgendo oltre 30.000 studenti in tutta Italia e una personalità di spicco come Andrea Giuliacci, professore di Fisica dell'Atmosfera, Università di Milano Bicocca e meteorologo Meteo Expert.

Un gesto simbolico per un’opera d’arte collettiva

Insomma, E.ON, le ha pensate proprio tutte per far crescere la consapevolezza che chiunque può diventare parte attiva del cambiamento: non solo con azioni concrete, come quelle raccontate, ma anche azioni simboliche.

L'azienda si è rivolta direttamente alle persone, chiedendo di scattare e inviare fotografie che dimostrassero l’impegno di ciascuno e la sua idea di Italia "Green”.

Le fotografie hanno dato vita a un’opera artistica unica, che rappresenta in modo creativo l’energia derivante dall’impegno comune nella salvaguardia del Pianeta.

A realizzarla è stato l’artista Gianluca Malimpensa che, utilizzando le foto ricevute, ha creato un albero rigoglioso, pieno di vita, con 20 foglie a rappresentare le regioni dell’Italia, tutte diverse tra loro, uniche nella forma a simboleggiare la missione Make Italy Green.

Una strategia sostenibile per le generazioni di domani

Agire su più fronti, insomma, è la strategia di E.ON per un futuro sostenibile del nostro Pianeta e del nostro Paese, ma soprattutto delle nuove generazioni.

E, infatti, si conclude proprio con loro, le nuove generazioni, l’intervento di Frank Meyer, CEO di E.ON Italia, quando spiega la mission dell’azienda:

“Portiamo avanti il nostro purpose Make Italy Green, grazie alla profonda convinzione di tutta la nostra azienda, ma anche all’impegno e alla dedizione di chi condivide con noi l’obiettivo di preservare il Pianeta. Lo scopo del nostro movimento è aggregare le persone partendo dalle piccole e grandi azioni quotidiane che ci permettono di rendere l’Italia sempre più verde. Iniseme saremo in grado di dare impulso al vivere sostenibile per le generazioni di oggi e quelle di domani.”