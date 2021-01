Comfort e smart working no stress: gli indispensabili per uno spazio di lavoro organizzato

Non è mai troppo tardi per dar forma ad un piccolo angolo per il proprio lavoro che sia organizzato e lontano da fonti di distrazione

Mai come al giorno d'oggi avere una postazione di lavoro comoda a casa è indispensabile per essere produttivi ed efficaci nelle proprie mansioni. Chi ha dovuto forzatamente sperimentare lo smart working in periodo di quarantena ha patito la mancanza di organizzazione e di spazi adeguati, del resto l'abitazione, per la stragrande maggioranza delle persone, è il focolare dove si stacca dagli impegni professionali e ci si dedica alla famiglia, al riposo e al tempo libero.

Tra figli costretti con la didattica a distanza, compagni o coniugi parimenti obbligati a svolgere le proprie mansioni da casa, molte persone si sono ritrovate costrette ad arrabbattare una postazione di lavoro, ricavandosi una scrivania, un angolo del tavolo, chi addirittura una poltrona. Le principali conseguenze sono (e sono state):

scarsa produttività

stress

Di qui deriva l'esigenza di trovare un'organizzazione diversa, per lavorare il più possibile in una situazione di comfort e soprattutto lontani da fonti di stress. Ma come fare? Su eBay.it, il marketplace per chi vende e chi compra, è possibile trovare numerose soluzioni e accessori per rendere più vivibile la propria postazione, allontanare le ansie ed essere finalmente produttivi. Non è mai troppo tardi!

Lavoro da casa? Sì, con il giusto comfort

Comodità deve essere la parola d'ordine. Mettete da parte divani e letto, e concedetevi ad una sedia ergonomica, in grado di garantirvi una postura corretta e soprattutto evitare contratture e fastidiosi mal di schiena. La soluzione ideale, per quanto possa sembrare bizzarro, è quella di acquistare una sedia poltrona da gamer, pensata per gli amanti dei videogiochi, attaccati allo schermo per ore e ore, ma di questi tempi ideale anche per chi deve lavorare, per cause di forza maggiore, da casa. Sono comode, girevoli, reclinabili e garantiscono una posizione ideale della colonna vertebrale. Per chi cerca maggiore sobrietà, invece, anche la più classica poltrona da ufficio può funzionare a dovere: forse meno comoda, ma altrettanto efficiente nel garantire postura e praticità di movimento.

Anche l'illuminazione è fondamentale. Non potendo sempre contare sulla luce naturale, è indispensabile avere sopra la propria scrivania una lampada adeguata, che garantisca la giusta luce alla stanza e alla postazione di lavoro. Su eBay.it è possibile trovare, ad esempio, una vasta selezione di lampade ad arco, in grado al contempo di illuminare a dovere la scrivania e dare quel tocco di eleganza e design alla stanza. Per gli stacanovisti del lavoro o per chi preferisce svolgere le proprie mansioni di sera o nel cuore della notte, un lampada a led da tavolo è il giusto compromesso per non tenere sveglia la famiglia, potendo continuare a battere sui tasti del pc senza arrecare troppo fastidio. Alcune ricerche hanno confermato che molti lavoratori trovano appagante e rilassante lavorare al "lume" di una lampada da atmosfera (non resta che provarlo!).

Consigli utili per uno smart working no stress

Poi alcuni consigli utili, che vi invitiamo a tenere a mente. C'è chi nel disordine trova la sua dimensione ideale, ma vale davvero per poche persone, specie lavoratori. In smart working, per non perdere tempo ed essere efficaci è fondamentale mantenere l'ordine nella propria scrivania, avendo sempre a portata di mano gli indispensabili. Può essere utile, ad esempio:

disporre di prese elettriche vicino alla postazione di lavoro

avere una webcam con microfono in alta risoluzione per rendere più "reali" le videocall di lavoro

una tastiera silenziosa, per evitare che il battere forsennato delle dita sui tasti non vada a creare fastidi e dissapori in famiglia

agenda e calendario aggiornati, per non perdere di vista gli appuntamenti imminenti

porta smartphone, per non perdere nessuna notifica. Meglio se con rotazione integrata, per evitare inutili fonti di distrazione

un mouse pad ergonomico, per mantenere la corretta posizione di polso e avanbraccio

E poi il tocco finale. O meglio due: una bella pianta con vaso per avere un po' di natura nell'ufficio di casa e una macchinetta del caffè, per chi non può fare a meno dell'espresso per darsi la giusta carica e mantenere sempre viva l'attenzione.